Mann auf Fahrleitungsmast in Olten legt Bahnverkehr lahm

Am frühen Abend waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, wie ein Sprecher der Solothurner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Motiv des Mannes war zunächst nicht bekannt. Die Meldung war um 16.40 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Der Bahnverkehr am Bahnhof Olten ist aktuell unterbrochen. Es sei eine Person auf einen Fahrleitungsmast geklettert, schreibt SBB. Der Bahnstrom musste abgeschaltet werde, «um die Person und die Einsatzkräfte nicht zu gefährden».

Die Hitzewelle geht am Mittwoch in die nächste Runde. MeteoSchweiz warnt gar vor dem Aufenthalt im Freien. Erst am Donnerstag gibt es eine kurze Abkühlung.

Es läuft in der Schweiz. Zumindest der Schweiss. Auch am Mittwoch werden laut MeteoSchweiz Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet. Für weite Teile der Schweiz unterhalb von 600 Metern hat der Bund deshalb Hitzewarnung der Stufe 2 (mässig) herausgegeben. Im Tessin gilt sogar erhebliche Gefahr.