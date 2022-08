Eine Reform und eine Frau: Darum steht die Gewerkschaft Syna heute ohne Führung da

Die Syna kommt noch lang nicht zur Ruhe. Nun schaut auch das Seco genau hin, denn es geht auch um Millionen an öffentlichen Geldern.

Florence Vuichard / ch media

Zusammen stark! Das ist das Motto von Syna, der mit rund 60'000 Mitgliedern zweitgrössten Gewerkschaft im Lande. «Zusammen stark» ist auch der Name der gewerkschaftsinternen Reorganisation, die 2019 vom Vorstand verabschiedet wurde und letztlich dafür gesorgt hat, dass das Gegenteil eingetroffen ist: «Stark» ist die Syna derzeit definitiv nicht – und «zusammen» schon gar nicht.

Die Reorganisation hat einen monatelang andauernden Machtkampf ausgelöst zwischen der operativen Geschäftsleitung und den sogenannten Basismitgliedern im Vorstand – und endete damit, dass der Vorstand am 8. Juli die gesamte Geschäftsleitung per sofort freigestellt hat. Mittlerweile hat er die Stellen mit internem Personal ad interim wieder besetzt.

Die Reorganisation sollte Syna professioneller und effizienter machen, letztlich hat sie die Organisation gelähmt. Aufgebaut hat sich der Widerstand in den regionalen Büros, wo aus 18 Kleinregionen 9 Grossregionen werden sollten. So wurden etwa die Einheiten Basel und Aargau zusammengelegt, sowie Luzern mit Nid- und Obwalden, Uri mit der Sektion Zug/Innerschwyz oder die Ostschweiz mit Graubünden. Es ist ein Vorgehen, das zwangsläufig auf der Führungsetage Verlierer generiert, gibt es doch nach Abschluss statt mehrerer Kleinregionenchefs nur noch einen Grossregionenlenker.

Jene Kräfte, die zurückgestuft wurden, seien es gewesen, die den Widerstand «angezettelt» hätten, heisst es aus dem Syna-Umfeld. Was mit «persönlichen Enttäuschungen» anfing und «persönlichen Animositäten» angereichert wurde, hat sich zu einem Konflikt ausgeweitet, der lange unter dem Deckel gehalten werden konnte, bevor er im Frühling offen ausbrach, als der Vorstand die Geschäftsleitung zum ersten Mal vor die Tür gestellt hatte – zu Unrecht, wie im Nachgang mit Hilfe von Juristen geurteilt wurde. Beim zweiten Mal hat es dann doch noch geklappt.

Zuvor hatten schon viele Angestellte die Syna freiwillig verlassen. Und zwar in Scharen. Der schwelende Konflikt war vielleicht nicht immer, aber doch oft der Grund für die Kündigung. «Es war schon sehr ermüdend», erzählt eine Person. «So kann man nicht arbeiten», sagt eine andere.

Gewonnen hätten jene Kräfte, die keine Reformen wollten, hält eine Person aus dem Syna-Umfeld fest. Eine andere bedauert, dass sich die konservativen Kräfte im Kampf gegen ihre progressiven Opponenten durchgesetzt hätten. Auf Seiten des obsiegenden Vorstands sieht man das freilich ganz anders: Anja Pfeiffer, Basismitglied im Vorstand, spricht von «unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen der ehemaligen Geschäftsleitung und dem Vorstand bezüglich der zukünftigen Ausrichtung von Syna».

Auch hinsichtlich der Verteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten hätten «grundlegende Differenzen» bestanden, ergänzt Pfeiffer. «Dies führte zu einem fundamentalen gegenseitigen Vertrauensverlust, was eine konstruktive Zusammenarbeit verunmöglichte und zum Entscheid der Basismitglieder für die Beendigung der Zusammenarbeit mit der ehemaligen Geschäftsleitung führte.»