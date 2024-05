Bild: Shutterstock

Nationales Gleichstellungsbüro bekommt neue Co-Leitung

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann wird künftig von einem Duo geleitet. Der Bundesrat hat am Mittwoch Stéphanie Lachat zur neuen Co-Direktorin und Gian Beeli zum neuen Co-Direktor ernannt.

Sie treten die Co-Leitung Anfang September je in einem 90-Prozent-Pensum an, wie es in einer Mitteilung hiess. Sie lösen Sylvie Durrer ab, die in den Ruhestand geht. Sie leitet das Gleichstellungsbüro seit 2011. Der Ausbau an der Spitze habe aufgrund einer internen Kompensation keine Mehrkosten zur Folge, teilte der Bundesrat mit.

Die 49-jährige Lachat ist promovierte Geschlechterforscherin und verfügt den Angaben zufolge über Führungserfahrung in der kantonalen Verwaltung und in der Privatwirtschaft. Seit 2021 arbeitet sie als strategische Beraterin der Neuenburger Regierungsrätin Florence Nater (SP). Zuvor war sie als Kommunikations-, Public-Relations- und Digitalverantwortliche in der Uhrenbranche tätig.

Der 42-jährige Beeli ist promovierter Neuropsychologe und arbeitet seit zehn Jahren im Bereich der Geschlechtergleichstellung und hat auch mehrjährige Führungserfahrung. Derzeit ist er Leiter des Bereichs Gewalt und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung des Gleichstellungsbüros. Zwischen 2014 und 2019 leitete er die Beratungsstelle für Betroffene von Gewalt in seinem Heimatkanton Graubünden.

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) setzt sich unter anderem gegen Diskriminierung ein. Schwerpunkte sind etwa die Gleichstellung in der Arbeitswelt, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die Förderung von Gleichstellungsprojekten sowie die Gleichstellung von LGBTI-Personen. Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Intersexuelle. (sda)