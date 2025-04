Schweizer Börse stürzt erneut ab: SMI verliert kurz nach Handelsstart 2,6 Prozent

Die Erholung an der Schweizer Börse am Dienstag war nur von kurzer Dauer. Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskrieg schickt die Schweizer Börse am Mittwoch wieder auf Talfahrt. Der SMI gibt kurz nach Handelsstart 2,6 Prozent auf 11'057 Punkte nach. (sda/awp)