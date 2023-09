Hero schliesst Konfitürenverpackung in Lenzburg AG

Die Aargauer Traditionsfirma Hero baut in Lenzburg über 50 Stellen. Bild: www.imago-images.de

Massenentlassung bei Hero in Lenzburg AG – über 50 Stellen betroffen

Mehr «Schweiz»

Die Aargauer Traditionsfirma Hero baut in Lenzburg über 50 Stellen in der Verpackung von Konfitüren ab. Das kantonale Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) bestätigte am Mittwoch die Meldungen verschiedener Medien.

Das bekannte Logo. Bild: KEYSTONE

Als erste darüber berichtet hatte am Mittwochnachmittag die Online-Ausgabe der «Aargauer Zeitung». Es handle sich um eine Massenentlassung, wofür ein Konsultationsverfahren eröffnet werde. Das DVI teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, dass der Regierungsrat über die geplanten Entlassungen informiert worden sei.

Unabhängig von dem Ergebnis der Konsultation werde der Name Hero nicht aus Lenzburg verschwinden, zitiert die «Aargauer Zeitung» eine Stellungnahme von Hero. Das globale Hauptquartier sowie die Hero Schweiz würden der Stadt, in der Hero 1886 gegründet wurde, erhalten bleiben.

(yam/sda)