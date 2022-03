Erstmals leben mehr als 700'000 Menschen im Kanton Aargau

Die Aarauer Altstadt. Bild: KEYSTONE

Im Kanton Aargau ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner im vergangenen Jahr um 9126 oder um 1.3 Prozent gewachsen. Ende 2021 lebten 703'186 Personen im Aargau. Die Bevölkerung wuchs erneut stärker als im Vorjahr.

Die Marke von 700'000 Personen wurde im Verlauf der zweiten Jahreshälfte überschritten, wie Statistik Aargau am Mittwoch mitteilte. Ende Jahr machte die Die schweizerische Bevölkerung 521'499 Personen aus, die ausländische 181'687 Personen. Damit betrug der Ausländeranteil 25.8 Prozent.

Die Zahl der Geburten stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 7 Prozent auf 7240. Die Zahl der Todesfälle nahm ab: Sie sank um 2.5 Prozent auf 5343. Der Geburtenüberschuss, also die Differenz zwischen Geburten und Todesfällen, lag mit 1897 um fast die Hälfte über dem Vorjahreswert.

Mehr Menschen in allen Bezirken

Mit rund 31'000 Zu- und Wegzügen wurden die meisten Wanderungsbewegungen zwischen den aargauischen Gemeinden registriert. Die Zahl der Bevölkerung stieg in allen elf Bezirken.

Absolut lag die Zunahme im Bezirk Zofingen (1243) am höchsten und im Bezirk Rheinfelden am tiefsten (449). Die relative Zunahme war im Bezirk Kulm (2.4 %) am höchsten und im Bezirk Baden (0.7 %) am tiefsten. Der Geburtenüberschuss war im Bezirk Kulm (37) am tiefsten. Demgegenüber lag er im Bezirk Baden am höchsten (460).

Mehr Todesfälle

In den Jahren 2020 und 2021 hatte die Covid-19-Pandemie einen Anstieg der Todesfälle zur Folge. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor der Pandemie war die Zahl der Todesfälle im Jahr 2021 um 11.6 Prozent höher.

Die am stärksten betroffene Altersgruppe war jene der 65- bis 79-Jährigen (+16.2 %), gefolgt von jener der 0- bis 64-Jährigen (+13, 0%). Die Anzahl der Todesfälle von Personen ab 80 Jahren bewegte sich moderat (+9.1 %) über dem Bereich der Vorjahre von 2015 bis 2019, wie aus den Unterlagen von Statistik Aargau hervorgeht. (aeg/sda)