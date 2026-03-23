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GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai zurück

Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai zurück

23.03.2026, 08:0323.03.2026, 08:03

Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach tritt Ende Mai zurück. Nach vierzehn Jahren im Nationalrat habe er sich entschieden, sein Mandat niederzulegen.

Beat Flach, GLP-AG, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 5. Juni 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Til Buergy)
Beat Flach verlässt nach 14 Jahren den Nationalrat.Bild: keystone

«Nach vierzehn intensiven Jahren ist für mich auch der Zeitpunkt gekommen, Platz für Erneuerung zu schaffen», schrieb Flach in einer Mitteilung vom Montag. Politische Institutionen lebten davon, dass frische Kräfte mit neuen Perspektiven Verantwortung übernähmen.

Für ihn persönlich sei es zugleich der richtige Moment, noch einmal etwas Neues zu beginnen. Er werde der Politik weiterhin verbunden bleiben – «einfach in einer anderen Rolle ausserhalb des Nationalratssaals», so der 61-Jährige weiter.

Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, teilte Flach am Montag mit. Die Arbeit im Parlament sei für ihn eine grosse Ehre und ein besonderes Privileg gewesen und habe ihm viel Freude bereitet. Bei seiner Arbeit im Parlament habe er sich insbesondere für eine offene und international vernetzte Schweiz eingesetzt. (dab/sda)

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