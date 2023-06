Parlament will keine Bewilligungspflicht für «Blechpolizisten»

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

Die ukrainische Offensive rollt – alles, was du wissen willst, in 4 Punkten

39-Jähriger sticht in Vezia TI einem Mann in den Rücken

Ein 39-Jähriger hat am Montagabend in Vezia TI einem 46-Jährigen mit einem Messer in den Rücken gestochen. Das Opfer wurde mit «einigermassen schweren Verletzungen» in ein Spital gebracht, wie es in einer Mitteilung der Polizei am späten Montagabend hiess.

Der Grund für den Angriff war zum Zeitpunkt der Mitteilung durch die Tessiner Kantonspolizei nicht bekannt.