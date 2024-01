Für 1500.- kannst du im hässlichsten und lautesten Gebäude der Schweiz wohnen

Na, wer erkennt das Gebäude? Die Wohnung ist oben links situiert. Bild: MOEVENPICK/keystone

«Top erschlossen», 4,5 Zimmer, 146 Quadratmeter – und das für nur 1550 Franken im Monat. Was nach einem Superdeal klingt, hat einen einzigen Haken: Die Wohnung befindet sich in der Autobahnraststätte Würenlos.

Wie die «Aargauer Zeitung» am Mittwochmorgen schrieb, wurde die Wohnung auf dem Online-Portal Comparis ausgeschrieben: «Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir eine 4-Zimmer-Wohnung in der schweizweit bekannten Autobahnraststätte Würenlos, direkt an der Autobahn A1 zwischen Zürich und Bern.»

Bild: zvg/chmedia

Der «Freshbalken», im Volksmund besser bekannt als «Fressbalken», war 1972 errichtet und 2019 saniert worden. Ob die Wohnung dabei auch saniert wurde, ist nicht bekannt. Was aber bekannt ist: Sie ist mit hochwertigem Plattenbelag und Parkett ausgestattet, verfügt über eine «grosszügige» Einbauküche und Badezimmer mit Waschmaschine. Zudem sei sie lichtdurchflutet, so das Inserat.

Die «grosszügige» Einbauküche. Bild: zvg/chmedia

Naheliegend ist, dass Parkplätze vor dem Haus dazugemietet werden können. Weiter befänden sich Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Im Fressbalken finden sich nebst Tankstellen nämlich auch zahlreiche Restaurants, Shops, Park- und Picknickplätze. Ein Aussensitzplatz wird explizit im Inserat erwähnt.

Jean-Francois Matter von der H&B Real Estate AG aus Zürich bestätigte gegenüber der «Aargauer Zeitung» das Angebot. Er ist im Inserat als Kontakt angegeben, Besitzerin der Wohnung ist die Bovida Real Estate AG, der der «Fressbalken» gehört. Er sei zuversichtlich, dass sich das Objekt vermieten lasse: «Angesichts der Wohnungsknappheit in der Region werden sich bestimmt Interessenten melden».

Kein Meerblick, dafür Teerblick auf die Autobahn. Bild: zvg/chmedia

Sie sei wohl besonders interessant für Personen, die an der Raststätte arbeiten, oder für Menschen, die einen (sehr) schnellen Zugang zur Autobahn wünschen. Grundsätzlich stehe die Wohnung aber für alle offen, so Matter. Das Inserat war am Mittwochnachmittag bereits nicht mehr aufrufbar.

Als Abschluss noch eine kleine Information an potenzielle Interessenten: Laut SRF fahren täglich rund 120'000 Autos unter dem «Fressbalken» durch. (cpf)