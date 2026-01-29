bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Rupperswiler Mörder: Amt muss Therapie-Abklärung treffen

Rupperswiler Mörder: Amt muss Therapie-Abklärung treffen

29.01.2026, 12:0029.01.2026, 12:48

Die Aargauer Behörde muss prüfen, ob ein Gesuch des Vierfachmörders von Rupperswil für die Bewilligung einer Therapie gutgeheissen werden kann. Die Staatsanwaltschaft legte gegen diese vom psychiatrisch-psychologischen Dienst zu tätigende Abklärung erfolglos Beschwerde beim Bundesgericht ein.

Thomas N. links, und Pflichtverteidigerin Renate Senn, rechts, bei der Urteilsverkuendung zum Vierfachmord von Rupperswil im Bezirksgericht Lenzburg in Schafisheim (AG), aufgenommen am Freitag, 16. Ma ...
Der verurteilte Thomas N.Bild: KEYSTONE

Der Rupperswiler Täter wurde 2016 zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wurde zudem eine Verwahrung angeordnet. Eine vom Bezirksgericht Lenzburg verfügte ambulante Therapie hob das Obergericht Aargau in seinem Entscheid 2018 auf, was vom Bundesgericht bestätigt wurde.

Wie aus einem aktuellen Urteil des Bundesgerichts hervorgeht, ordnete die zuständige Aargauer Behörde im Sommer 2019 die Verbüssung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe im Normalvollzug an.

Im November 2024 beantragte der Verurteilte die Bewilligung einer deliktorientierten Therapie durch den Psychiatrisch-Psychologischen Dienst (PPD) des Kantons Zürich beziehungsweise den Eintritt in die therapeutische Eingangsabklärung für eine solche Therapie.

Kein Endentscheid

Das Gesuch wurde durch die Aargauer Behörden abgewiesen, worauf der Vierfachmörder ans Verwaltungsgericht gelangte. Im September hiess dieses die Beschwerde teilweise gut. Es wies die Sache zur Fortführung und Beendigung des Abklärungsprozesses durch den PPD mit abschliessender Beurteilung an das Amt für Justizvollzug zurück.

Weil es sich bei diesem Urteil nicht um einen Endentscheid handelt, mit dem die Sache auf kantonaler Ebene abgeschlossen wird, ist das Bundesgericht nicht auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft eingetreten. Diese machte geltend, dass eine Ausnahmebestimmung zur Anwendung komme.

Mit einem Urteil des Bundesgerichts würden viel Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren gespart, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Allein das forensisch-psychiatrische Gutachten würde 25'000 bis 35'000 Franken kosten. Diesen Einwand lässt das höchste Schweizer Gericht jedoch nicht gelten.

Es gehe vorliegend noch gar nicht um ein Gutachten, sondern lediglich um eine Abklärung. Davon hänge eine erneute Begutachtung ab. Zudem sei der von der Beschwerdeführerin genannte Betrag nicht belegt. Und nicht zuletzt seien forensische Gutachten im Zusammenhang mit psychisch gestörten Tätern das geläufige Beweismittel. (Urteil 7B_1113/2025 vom 20.2.2026) (sda)

Mehr zum Fall:

Anklägerin über Rupperswil-Mörder: «Therapie soll nicht automatisch zur Entlassung führen»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kurd:innen in Syrien
1 / 7
Kurd:innen in Syrien

Die kurdische Selbstverwaltung in Syrien ist faktisch beendet.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
ICE-Beamten wollen in ecuadorianisches Konsulat eindringen
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erfolg für Pfister: Bundesrat beschliesst Milliardenpaket für Armee – die Hintergründe
Nun zeigt sich: Verteidigungsminister Martin Pfister steckt nicht in der sogenannten «Amherd-Falle». Die Regierung will die Mehrwertsteuer für die Armee um 0,8 Prozent erhöhen.
Für Bundesrat Martin Pfister wird der 28. Januar zum Glückstag. Er hat die Bundesratssitzung vom Mittwoch mit einem Grosserfolg verlassen: Die Regierung stimmt einer befristeten und zweckgebundenen Mehrwertsteuererhöhung um 0,8 Prozentpunkte über zehn Jahre zu. Damit fliessen von 2028 bis 2038 31 Milliarden Franken in einen neuen Rüstungsfonds. Das Verteidigungsdepartement soll bis Ende März eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten.
Zur Story