freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Rupperswil-Mörder bald frei? So schätzt ein Psychiater die Chancen ein

QUALITY REPEAT - Thomas N. left, and Renate Senn, right, public defender in the trial for the quadruple murder of Rupperswil, on Tuesday, March 13, 2018 in Schafisheim, Switzerland. Thomas N. is accus ...
2018 wurde Thomas N. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.Bild: KEYSTONE

Kommt der Rupperswil-Mörder vorzeitig frei? So schätzt ein Psychiater die Chancen ein

Kann eine Psychotherapie dazu führen, dass der Vierfachmörder in gut fünf Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird? Der forensische Psychiater Thomas Knecht hat selber schon mit Verwahrten gearbeitet. Er sagt, kein Therapeut könne behaupten, er habe in einem solchen Fall eine erfolgreiche Behandlung durchgeführt.
10.10.2025, 13:03
Fabian Hägler / ch media

«Es geht nicht um eine Entlassung oder Lockerung des Vollzugs, sondern um die Frage, ob überhaupt geprüft werden soll, ob eine Therapie im Grundsatz denkbar ist.» Das sagte Adrian Schuler, Sprecher der Aargauer Staatsanwaltschaft, zum Entscheid des Verwaltungsgerichts im Fall des Vierfachmörders von Rupperswil. Das Gericht hatte angeordnet, dass die Abklärungen, ob Thomas N. im Gefängnis eine «freiwillige deliktorientierte Therapie» machen darf, fortgesetzt werden müssen.

Thomas Knecht, forensischer Psychiater, schätzt die Therapiechancen beim Vierfachmörder von Rupperswil als gering ein.
Thomas Knecht, forensischer Psychiater, schätzt die Therapiechancen beim Vierfachmörder von Rupperswil als gering ein.bild: zvg

Der Täter sei bereit, «den langwierigen und herausfordernden Therapieverlauf anzugehen», heisst es im Entscheid des Gerichts. Thomas N. argumentiert weiter, es gebe keine belastbaren Argumente, die gegen seine Behandlungswilligkeit und -fähigkeit sprächen. Zudem habe der Psychiatrisch-Psychologische Dienst Zürich bereits festgestellt, «dass die Ausgangsvoraussetzungen für eine rückfallpräventive Therapie vorlägen».

Ziel des Täters, der seine Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies absitzt, ist die Entlassung aus dem Gefängnis. Seine lebenslange Strafe wird nach 15 Jahren erstmals geprüft, dies dürfte im Frühling 2031 der Fall sein. Thomas N. hält fest, dass er in rund fünf Jahren «aus der lebenslänglichen Freiheitsstrafe zufolge ausserordentlich guter Führung entlassen» werden könnte. Er spekuliert zudem darauf, bei erfolgreicher Therapie die anschliessende Verwahrung vermeiden zu können.

Psychiater: Änderung im Persönlichkeitsprofil nötig

Der forensische Psychiater Thomas Knecht sagt gegenüber Tele M1, der Gerichtsentscheid komme für ihn überraschend. Aus seiner Sicht seien «die Vorzeichen für einen therapeutischen Erfolg relativ ungünstig». Der Tatbestand bei Thomas N. – der vierfache Mord, verbunden mit dem sexuellen Missbrauch eines Jugendlichen zuvor – sei extrem, sagt Knecht. Beim Täter wäre eine riesige Veränderung im Persönlichkeitsprofil nötig, dies sei mit rein psychotherapeutischen Methoden kaum erreichbar.

Ob sich die Tür seiner Gefängniszelle für Thomas N. jemals öffnen wird, ist derzeit völlig ungewiss.
Ob sich die Tür seiner Gefängniszelle für Thomas N. jemals öffnen wird, ist derzeit völlig ungewiss.bild: Raphaël dupain

Laut dem Psychiater bräuchte es bei Thomas N. einen fundamentalen Persönlichkeitswandel, der nicht nur oberflächliche Einstellungen und Werthaltungen betreffe. Knecht nennt insbesondere sadistische Neigungen und sexuelle Störungen, die durch rein psychologisch-verbale Interventionen nur wenig beeinflussbar seien. Dazu kommt, dass der Mörder als sehr manipulativ beschrieben wird, also die Gefahr besteht, dass er Therapeuten und Gutachter beeinflusst.

Psychiater Thomas Knecht sagt, es gebe eine ganze Liste von Faktoren, die eine Behandelbarkeit infrage stellten, manipulatives Verhalten stehe darauf «ziemlich weit oben». Auch die Gutachter, die Thomas N. im Strafverfahren beurteilten, äusserten «Bedenken hinsichtlich der therapeutischen Erreichbarkeit». Sie begründeten dies mit sehr hohen manipulativen Anteilen und Täuschungstendenzen.

Es gibt keine Vergleichsfälle in der Schweiz

Knecht sagt, der Entscheid des Gerichts bringe für Thomas N. zumindest theoretisch eine neue Chance. Allerdings müsse ein Gutachter zuerst entscheiden, ob der Täter behandelbar sei. Dabei gehe es einerseits um die Diagnose der Störungen und das Ausmass der Abnormitäten. Man müsse aber auch berücksichtigen, dass Persönlichkeitsveränderungen im mittleren Lebensalter – Thomas N. ist heute 42-jährig – nur in kleinen Schritten vor sich gehen könnten – wenn überhaupt.

Thomas N. Vierfachmord Rupperswil
Therapie für Vierfachmörder: Der Täter von Rupperswil könnte alle täuschen.bild: tele m1

Die Kernfrage sei nun: «Ist es realistisch und möglich, innert nützlicher Frist beim Täter die nötigen Veränderungen zu erreichen, damit man ihn guten Gewissens in die Freiheit entlassen kann?» Aus der Distanz sei es relativ schwierig, diese Frage präzis zu beantworten, weil es in der Schweiz keine Vergleichsmöglichkeiten geben. «Heute kann kein Therapeut von sich behaupten, er habe gleich schwere Fälle mit Erfolg behandelt.»

Knecht hat selber schon Therapien mit Verwahrten durchgeführt, dabei sei es aber darum gegangen, diese Personen psychisch zu stärken, damit sie «ihre perspektivlose Situation durchstehen können». Ziel sei es in diesen Fällen gewesen, dass die Täter nicht depressiv oder suizidal würden, führt der Psychiater aus. Ob es hingegen möglich sei, mit einer Psychotherapie eine Entlassungsperspektive zu erreichen, sei für ihn sehr fraglich.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Chronologie des Vierfachmords von Rupperswil
1 / 13
Die Chronologie des Vierfachmords von Rupperswil
21. Dezember 2015: Kurz vor Mittag wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rupperswil gerufen. Im Innern des Hauses finden die Feuerwehrleute vier Leichen. Es stellt sich heraus, dass die Opfer Stich- und Schnittverletzungen aufweisen. Der Brand wurde absichtlich gelegt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.
quelle: keystone / patrick b. kraemer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Grüne toben wegen Röstis Verkehrsplänen: «Entscheid des Stimmvolkes wird untergraben»
2
Röstis Experte hat entschieden: Diese Ausbauprojekte sollen verschoben werden
3
EU will «Vegi-Fleisch» verbieten – so reagieren Schweizer Firmen
4
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Israelisches Militär: Feuerpause seit 11 Uhr in Kraft
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
Ex-Migros-Chef meldet sich zurück: «Wir müssen aufhören, in Silos zu denken»
Fabrice Zumbrunnen expandiert mit seinem Gesundheitsnetzwerk in die Deutschschweiz. Im Interview erklärt er, wieso damit Kosten gespart werden können, er dafür aber die Daten der Patienten braucht – und er blickt auf seine Zeit bei der Migros zurück.
Fünf Jahre lang stand Fabrice Zumbrunnen an der Spitze der Migros. Nun ist er Chef der Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria, die rund 20 Kliniken und einige Luxushotels führt, wie etwa das «Victoria-Jungfrau» in Interlaken BE oder das «Eden au Lac» in Zürich. Der Wechsel vom Supermarktregal ans Krankenbett scheint Zumbrunnen zu behagen. «Ich habe nie versteckt, dass ich mich für Gesundheit interessiere», sagt der 55-jährige Manager, den wir im Hôpital de La Providence in Neuenburg treffen. Er verweist dabei etwa auf die Migros-Tochter Medbase, die unter seiner Ägide zur grössten Hausarztgruppe der Schweiz wurde – und die mittels «koordinierter Versorgung» hofft, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu bremsen. Nun macht er bei der Aevis-Kliniktochter Swiss Medical Network unter dem Namen Viva etwas Ähnliches, nennt es aber «integrierte Versorgung».
Zur Story