Schweiz

Aargau

Feuerwehr in Brugg AG befreit zwei Waldkauze aus dem Cheminée



Feuerwehr in Brugg AG befreit zwei Waldkauze aus dem Cheminée

Die Feuerwehr Brugg hat am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Schinznach-Bad zwei Waldkauze aus einem Cheminée befreit. Die beiden Kauze konnten nach der Rettung in die Freiheit entlassen werden, wie die Feuerwehr Brugg AG auf Twitter mitteilte.

Die Feuerwehr sei am Sonntag um 11.00 Uhr via kantonale Notrufzentrale alarmiert worden. Demnach steckte ein Waldkauz in einem Cheminée fest. Der Kauz konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Zwei Feuerwehrleute rückten darauf hin aus.

Bild: feuerwehr brugg

Da die Autodrehleiter wegen zu wenig Traglast nicht eingesetzt werden konnte, blieb nur, das Cheminée auszubauen. Danach ging es schnell. Der Waldkauz flog direkt in die Wohnung und von dort durch das geöffnete Fenster der Wohnung ins Freie Richtung Wald.

Als die Feuerwehrleute versuchten, das Einschub-Cheminée wieder zurückzuschieben, hörten sie erneut Geräusche. Ein weiterer, etwas grösserer Waldkauz hatte sich ebenfalls im Cheminée verfangen. Den Einsatzkräften gelang es mit beherztem Einsatz, auch diesen Kauz zu befreien und in die Freiheit zu entlassen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Nach diesen 34 Drohnenbildern willst du ein Vogel werden Dieses Video von einem Vogel, der Kinder auf dem Schulweg piesackt, geht viral Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter