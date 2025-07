Von Flugscham keine Spur – 24 Millionen Personen traten 2024 eine Flugreise von einem Schweizer Flughafen an. Bild: keystone

Schweizer fliegen zu 80 Prozent innerhalb Europas – das sind die beliebtesten Reiseziele

Rund 80 Prozent der Flugpassagierinnen und Flugpassagiere an Schweizer Flughäfen sind im vergangenen Jahr innerhalb Europas gereist. Die beliebtesten Reisedestinationen waren gemäss dem Bund Spanien und Grossbritannien.

3,1 Millionen Passagierinnen und Passagiere flogen im Jahr 2024 ab einem Schweizer Flughafen nach Spanien, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Es folgte mit 2,89 Millionen Fluggästen Grossbritannien. Insgesamt hätten 24 Millionen Personen eine Flugreise ab einem Schweizer Flughafen angetreten. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag dieser Wert bei 25 Millionen.

Es folgten Deutschland (1,5 Millionen), Portugal (1,49 Millionen), Frankreich (1,36 Millionen) und Italien (1,35 Millionen). Je nach Schweizer Flughafen würde die relative Bedeutung der einzelnen Destinationen stark variieren, hiess es weiter. So seien ab Zürich aus viermal so viele Personen nach Deutschland wie nach Frankreich geflogen, während es sich in Genf gerade umgekehrt verhielt.

Weitere 8 Prozent der Reisenden hätten einen Flug nach Asien genommen. Die gleiche Anzahl sei nach Nord-, Mittel- oder Südamerika gereist. Nach Afrika flogen laut BFS 5 Prozent der Passagierinnen und Passagiere und nach Ozeanien 0,4 Prozent.

Saisonale Unterschiede

Das stärkste Passagieraufkommen sei mit 2,6 Millionen abfliegenden Personen im Juli verzeichnet worden. Dies sei üblich, hiess es. Verhältnismässig seien dagegen mit jeweils rund 1,5 Millionen Fluggästen die Monate Januar und November schwach.

Nach Destinationen sei das Passagieraufkommen teils stark saisonbedingt. So sind laut Zahlen des BFS Reisen nach Kapstadt (Südafrika) oder Phuket (Thailand) insbesondere in den Wintermonaten beliebt. Die Mittelmeerinseln Mallorca (Spanien) und Kreta (Griechenland) würden hingegen häufiger zwischen April und Oktober angeflogen. (pre/sda)