Wohnhaus brennt nach mehreren Explosionen in Staufen AG – Polizei findet Leiche

Die Häuser in der Nähe des Brandes waren vorübergehend evakuiert worden. Alle Anwohner blieben unverletzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Haus bereits in Vollbrand gestanden. Die Wände des mehrheitlich aus Holz gebauten Gebäudes waren einsturzgefährdet, wie die Polizei weiter berichtete.

Nach einem Vollbrand in einem Wohnhaus in Staufen AG am Mittwochabend hat die Polizei einige Stunden später eine Leiche gefunden. Vor dem Brand gab es mehrere Explosionen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Im aargauischen Staufen stand am Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in Vollbrand. Zuvor kam es zu mehreren Explosionen, deren Ursache noch nicht geklärt ist.

Gigantisch gute «Heldin»: Schweizer Film zeigt Spital-Alltag als Thriller

Okay, es geht im neuen Film von Petra Volpe nicht um Verbrechen, die Adrenalin-Ausschüttung und das Stresslevel beim Zuschauen sind trotzdem fast unerträglich hoch. Ein Horrorfilm ist dagegen der reinste Kamillentee.

Ihr Name klingt nach einem blümeligen Groschenroman: Floria Lind. «Floria Lind und die Praxis mit Strand», «Floria Lind – ein Engel für den Chefarzt». Doch ihr Alltag ist so sehr in unserer Realität verankert, wie ein Alltag das nur sein kann, denn Floria Lind ist das absolut naturalistische Porträt einer Pflegefachfrau, wie es sie zu Tausenden gibt in der Schweiz, im Spital, in Alters- und Pflegeheimen, bei der Spitex.