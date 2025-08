Sturm zerstört die bekannte Fotosujet-Eiche von Wintersingen BL

Die Eiche ist in der Nacht auf den 2. August umgekippt.

screenshot: facebook/Kids Tour

Die bekannte alte Eiche von Wintersingen BL ist zerstört. Sie fiel in der Nacht auf den 2. August einem Sturm zum Opfer, wie die Gemeindeverwalterin am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Das Nachrichtenportal Baseljetzt hatte zuerst nach entsprechenden Foto-Veröffentlichungen in den sozialen Medien darüber berichtet.