Rekordhohe Zahlen im Notfallzentrum des Kantonsspitals Baden

Das Notfallzentrum des Kantonsspitals Baden (KSB) stösst nach Einschätzung der Verantwortlichen zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen. Am Stephanstag wurden insgesamt 351 Personen behandelt.

Das Kantonsspital Baden. Bild: https://www.kantonsspitalbaden.ch/

Das ist ein Allzeitrekord, wie das Spital am Dienstag mitteilte. Der bisherige Höchstwert war mit 308 Personen am ersten und auch am zweiten Tag des Jahres 2018 verzeichnet worden.

Für das zurzeit hohe Patientenaufkommen nennt das KSB zwei Gründe. Zum einen sind über die Festtage zahlreiche Hausarztpraxen geschlossen. Zum anderen überlappen sich Corona-, RSV- und Influenzawelle. Bei den Krankheiten dominieren sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen Atemwegsinfektionen.

Der KSB-Notfall ist schon seit Monaten stark frequentiert. Rund 90'000 Patienten wurden dieses Jahr bisher behandelt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 18 Prozent.

Im Notfallzentrum gibt es auch viele Bagatellfälle. Laut KSB sind die Notfall-Mitarbeitenden grossmehrheitlich damit beschäftigt, Patienten mit geringfügigen Leiden und Erkrankungen zu behandeln. Das KSB rief die Bevölkerung auf, den Kinder- und Erwachsenennotfall nur für dringend angezeigte medizinische Behandlungen aufzusuchen. (sda)