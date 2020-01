Duell zum Diskriminierungsverbot: «Auf Worte folgen Taten!» – «Es ist ein Zensurgesetz!»

Rosenwasser: Mit dem Ja zum Schutz darfst du weiterhin kritisch über Lesben reden und Schwulenwitze machen (die machen wir Homos übrigens auch). Was du via Whatsapp über Drag Queens schreibst oder am Stammtisch über Lesben sagst, geht uns nichts an. Die Meinungsfreiheit ist und bleibt wichtig in unserem Land! Aber Hass ist keine Meinung. Das neue Gesetz macht es einfach strafbar, in der Öffentlichkeit Hass gegen Schwule, Lesben und Bisexuelle zu verbreiten.