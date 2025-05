Bild: keystone/watson

Die Abstimmungen im Kanton Schaffhausen live

Am 18. Mai 2025 wird im Kanton Schaffhausen abgestimmt. Auf nationaler Ebene gibt es zwar keine Vorlagen, dafür aber auf kantonaler. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen dazu.

Mehr «Schweiz»

Kanton Schaffhausen:

Ombudsgesetz

Bild: Shutterstock

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Gesetz über die Ombudsstelle (Ombudsgesetz) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Gesetz über die Ombudsstelle (Ombudsgesetz) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Gemeinde

Darum geht es: Die Parlamentarische Untersuchungskommission Schulzahnklinik (PUK) empfahl dem Kantonsrat 2020, eine Anlaufstelle zu schaffen, an die sich Personen, die Missstände in der kantonalen Verwaltung orten, wenden können. Der Kantonsrat beauftragte danach den Regierungsrat, eine entsprechende Anlauf- und Beschwerdestelle zu schaffen. Das vorliegende Gesetz schafft eine solche neutrale und unabhängige Anlauf- und Beschwerdestelle in Form einer Ombudsstelle, welche für die Behörden und die Verwaltung des Kantons und aller Gemeinden im Kanton Schaffhausen zuständig ist. Der Kantonsrat und der Regierungsrat empfehlen ein Ja.

Kanton Schaffhausen:

Teilrevision des Baugesetzes



Bild: keystone

Die Resultate:

Teilrevision des Baugesetzes (Kantonale Zone für Anlagen für erneuerbare Energien zur Verfahrensbeschleunigung) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Teilrevision des Baugesetzes (Kantonale Zone für Anlagen für erneuerbare Energien zur Verfahrensbeschleunigung) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Gemeinde

Darum geht es: Die vorliegende Revision des Baugesetzes soll es dem Kanton ermöglichen, dass er – analog zu Zonen für Abfallanlagen – auch Zonen für erneuerbare Energien erlassen kann. Ziel ist eine Beschleunigung der Planungs- und Bewilligungsverfahren für Projekte, die für die Energieversorgung von kantonalem Interesse sind. Der Kantonsrat und der Regierungsrat empfehlen ein Ja.

Kanton Schaffhausen:

Energiegesetz



Bild: Shutterstock

Die Resultate:

Energiegesetz (Zusammenführung der bestehenden Energiebestimmungen und punktuelle Ergänzungen) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Energiegesetz (Zusammenführung der bestehenden Energiebestimmungen und punktuelle Ergänzungen) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Gemeinde

Darum geht es: Mit der Schaffung des neuen Energiegesetzes werden die energierechtlichen Bestimmungen aus dem Baugesetz sowie dem Elektrizitätsgesetz in ein eigenständiges Gesetz überführt. Bestimmungen zu Energiethemen finden sich heute an mehreren Stellen im Baugesetz und im Elektrizitätsgesetz, was wenig übersichtlich ist. Eine Zusammenfassung in einem kompakten Energiegesetz soll Ordnung und Übersicht schaffen. Der Kantonsrat und der Regierungsrat empfehlen ein Ja.

(ome)