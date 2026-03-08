Video: ch media/tele züri

Balthasar Glättli zu Tränen gerührt: Grüne gewinnen 3. Sitz im Stadtrat

Dem ehemaligen Grünen-Präsident gelingt Historisches: Er erobert für seine Partei einen dritten Sitz im Zürcher Stadtrat.

Balthasar Glättli wird nach Zürcher Stadtrat. Es gelingt ihm damit ein Husarenstück: Er jagt der FDP einen ihrer zwei Sitze ab. Nach acht ausgezählten Stadtkreisen liegt Glättli auf dem achten Platz und erzielt damit das bessere Resultat als der bisherige FDP-Stadtrat Michael Baumer.

Das rührt Glättli im Interview mit TeleZüri zu Tränen. «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», sagt er. «Aber wer wagt, kann eben auch verlieren».

Nun hat er aber gewonnen: «Es ist ein riesiges Gefühl der Freude und eine klare Chance für Zürich, dass die grüne Politik noch stärker wird.»

