Abstimmungen 2026

Wahlen Zürich: Balthasar Glättli gewinnt wohl 3. Grünen-Stadtratssitz

Balthasar Glättli zu Tränen gerührt: Grüne gewinnen 3. Sitz im Stadtrat

Dem ehemaligen Grünen-Präsident gelingt Historisches: Er erobert für seine Partei einen dritten Sitz im Zürcher Stadtrat.
08.03.2026, 19:5608.03.2026, 20:26

Balthasar Glättli wird nach Zürcher Stadtrat. Es gelingt ihm damit ein Husarenstück: Er jagt der FDP einen ihrer zwei Sitze ab. Nach acht ausgezählten Stadtkreisen liegt Glättli auf dem achten Platz und erzielt damit das bessere Resultat als der bisherige FDP-Stadtrat Michael Baumer.

Das rührt Glättli im Interview mit TeleZüri zu Tränen. «Wer nicht wagt, der nicht gewinnt», sagt er. «Aber wer wagt, kann eben auch verlieren».

Nun hat er aber gewonnen: «Es ist ein riesiges Gefühl der Freude und eine klare Chance für Zürich, dass die grüne Politik noch stärker wird.»

Sein emotionales Statement siehst du hier im Video:

Wahlen in Zürich: Linke Mehrheit im Gemeinderat bleibt bestehen
    Politologe zur SVP-Schlappe: «Ausserhalb ihrer Kernthemen erreicht sie kaum Mehrheiten»
    Nach dem klaren Nein zur SRG-Initiative greifen linke Politiker Röstis Senkung der Serafe-Gebühr auf 300 Franken an. Politologe Oliver Strijbis erklärt, weshalb er das für politisch heikel hält.
    Herr Strijbis, die SRG-Initiative wurde deutlich abgelehnt. Was bedeutet dieses Resultat?
    Oliver Strijbis:     Es zeigt vor allem eines: Die politische Rechte in der Schweiz ist konservativ, aber nicht staatsfeindlich. Die Schweizer Bevölkerung steht hinter Institutionen wie der SRG oder der Post. Und der SVP gelingt es ausserhalb ihrer Kernthemen Migration und Europa kaum, Mehrheiten zu organisieren.
