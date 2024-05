Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Ja, Bruder, Sommer ist so viel besser als Winter. Der Sommer:​

Gut im Putzen. Riecht gut. Macht dich glücklich. Fällt in der Dusche um.

Seht euch dieses alte Foto aus den 50er-Jahren an.

Ich, am Essen: Mein weisses Shirt: Lass mich probieren!​

Gott sei Dank haben sie einen Leitkegel aufgestellt, ich wäre direkt in dieses Chaos gefahren.

Das erste Poster von «Joker 2». Das schlimmste Paar, dass wir kennen, wird dieses Kostüm an Halloween tragen.

Beschreibe die USA in einem Satz: Coca-Cola, manchmal Krieg.

Mein Gesicht beim Tippen von «Einen schönen Tag noch» am Ende meiner E-Mail.

Ich: Ich bin nicht interessiert an dem Drama der Leute. Auch ich, wenn es ein Drama gibt:

Motivationsredner: Glaube an dich selbst! Ich:

Name deines Werkes:

Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!

So soll das Werk heissen: Wo Funkgerät?

Das sollte es beinhalten: Funkgerät in rotem Kreis

