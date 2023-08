Mehrheit der Pensionierten kann laut Studie Lebensstandard halten

Befragt zur Notwendigkeit einer Reform der Altersvorsorge gehe es indes in die andere Richtung. Gaben 2021 erst 70 Prozent der Befragten an, dass eine Reform notwendig sei, waren es 2023 bereits 79 Prozent. (saw/sda/awp)

Über die letzten Jahre hinweg zeige sich zudem immer deutlicher, dass die in die Rente übertretenden Personen vermehrt auf eine monatliche Rente setzen, statt auf die Auszahlung ihres angesparten Kapitals. Waren es 2021 noch 17 Prozent, die sich für den Bezug des gesamten Kapitals entschied, gaben 2023 noch 13 Prozent an, dies zu tun, führte Rutsch aus.

Gut zwei Drittel der noch nicht pensionierten Frauen und Männer plant daher, mit zusätzlich Erspartem die Lücke zu ihrem letzten Lohn zu schliessen. Die 3. Säule stehe dabei mit einer Nennung von fast 90 Prozent immer noch klar im Vordergrund, erläutert Rutsch. Demgegenüber verliere die freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse weiter an Beliebtheit.

Zu diesem Schluss kommt der «Ruhestandsmonitor» der Fondsgesellschaft des Versicherers Axa, für den gut 1200 Personen befragt wurden, darunter rund 270 bereits Pensionierte. «Letztere gaben indes mit 55 Prozent mehrheitlich an, dass sie ihren Lebensstandard nach der Pensionierung halten konnten», sagte Werner Rutsch von Axa Investment Managers am Dienstag vor den Medien.

Hudigääggeler im Hockey-Tempel: Die SVP in der Endlos-Schlaufe

Folkloristische Klischees in einer sterilen Sporthalle: Der Wahlauftakt der SVP in Zürich zeigte exemplarisch, wie weit sich die (noch) wählerstärkste Partei von der heutigen Schweiz entfernt hat.

Drei Parteien haben am Samstag die heisse Phase des Wahlkampfs 2023 eingeläutet: die Grünen, die SP und die SVP. Bei der Volkspartei überraschte die Location. Ihre Wahlpartys finden in der Regel in einem Festzelt im ländlichen Raum statt. Dieses Jahr lud sie in die neue Eishockey-Arena der ZSC Lions in der rotgrünen Hochburg Zürich.