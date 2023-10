Alkoholfahrten in der Schweiz nehmen deutlich zu – 18 Prozent mehr Urteile

Prominent erwähnt wird der deutliche Anstieg von Urteilen wegen Alkohol am Steuer. 2022 legten die Urteile wegen Fahrten im fahrunfähigen Zustand (Alkohol, aber auch Drogen und Medikamente am Steuer) um satte 18 Prozent zu.

Die Zahl der Strafregistereinträge nahm letztes Jahr gegenüber 2021 um drei Prozent auf 103'156 Verurteilungen zu. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervor.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Okay, US-Trucks, jetzt ist aber langsam gut, oder?

Welches ist der LUSTIGSTE Film ever? Wir hätten 11 Vorschläge

Indigene wegen Erdöl getötet – die wahre Geschichte hinter «Killers of the Flower Moon»

Sie sind vermögend, wohnen am Zürichsee und wollen keinen Uferweg auf ihrem Grundstück

Bauernhaus in Utzigen BE brennt komplett nieder

Ein Bauernhaus in Utzigen BE ist in der Nacht auf Samstag komplett niedergebrannt. Niemand wurde verletzt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen kamen auch keine Tiere zu Schaden.