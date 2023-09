Appenzeller wollte «Weltrevolution» starten – jetzt muss der Waffennarr vor Gericht

Der Koch der Superreichen über Luxus-Restaurants: «Diese Gerichte will kein Mensch essen»

Am selben Tag, kurz vor der Verfolgungsjagt lud der Angeklagte ein irres Video-Manifest ins Internet, in dem er seine Pläne erläutert. Darin sagt er:

Was bizarr anmutete, hat im Jahre 2019 seinen Höhepunkt erreicht. Damals raste der Beschuldigte während einer längeren Verfolgungsjagd mit seinem vor der Polizei davon. Im Auto führte er «ein kleines Arsenal an Waffen und Munition wie Sturmgewehre, Pistolen und Handgranaten» mit sich, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Erst ein Nagelgurt konnte die Verfolgungsjagd schliesslich stoppen.

In Appenzell hat sich ein Mann vor Gericht zu verantworten, der sich auf einer «Mission» befand, um die «Weltregierung» zu stürzen und eine «Weltrevolution» zu starten.

Im Auto führte der Appenzeller «ein kleines Arsenal an Waffen und Munition wie Sturmgewehre, Pistolen und Handgranaten» mit sich (Symbolbild).

Im Auto führte der Appenzeller «ein kleines Arsenal an Waffen und Munition wie Sturmgewehre, Pistolen und Handgranaten» mit sich (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was regelmässiges Krafttraining im Körper bewirkt

So stark sind die Krankenkassen-Prämien seit 1996 gestiegen – und so wenig dein Lohn

Asteroid Bennu: Die Geschichte hinter dem Sensationserfolg der Nasa in 9 Kapiteln

Warum Donald Trump diese Fragen nicht beantworten will

Russland verliert Artillerie am laufenden Band

Tamedia-Mitarbeitende demonstrieren gegen Stellenabbau

Rund 70 Mitarbeitende von Tamedia haben am Montag in Lausanne gegen den geplanten Stellenabbau des Medienunternehmens in der Westschweiz protestiert. Gleichzeitig begann eine erste Verhandlungsrunde zwischen Geschäftsleitung, Mitarbeitenden und Gewerkschaften.