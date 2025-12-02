Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler tritt zurück

Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler hat seinen Rücktritt aus dem Nationalrat eingereicht. Er legt sein Amt auf Ende der Wintersession per 19. Dezember nieder.

Zuberbühler begründete seinen «schmerzhaften» Entscheid mit einem neuen beruflichen Engagement als Geschäftsführer und Verkaufsleiter der Hälg Markenschuhe AG. Sein Rücktrittsschreiben an den Präsidenten des Nationalrats veröffentlichte Zuberbühler am Dienstag auf der Plattform Instagram.

David Zuberbühler verabschiedet sich aus dem Nationalrat. Bild: keystone

Der Herisauer politisiert seit 2015 als einziger Nationalrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden im Nationalrat. (rbu/sda)