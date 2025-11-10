wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Strasse

Neue Regeln für Motorräder in der Schweiz: Bundesrat sieht keinen Bedarf

Drängelnde Töffs und PS-Monster für Junglenker – Bundesrat will keine neuen Gesetze

Mehrere Vorstösse forderten die Landesregierung auf, die Gesetze im Strassenverkehr anzupassen. Der Bundesrat sieht aber keinen Handlungsbedarf.
10.11.2025, 17:58
Michael Graber / ch media

Neulich in Bern: In vollem Tempo rast eine junge Mutter mit ihrem Kind im Lastenvelo vor dem Bundeshaus durch. Dabei ignoriert sie bewusst den Fussgängervortritt beim Zebrastreifen. Von einem Passanten auf ihr «rowdyhaftes» Verhalten aufmerksam gemacht, zeigt sie den Mittelfinger. Immerhin so, dass es das Kind nicht sehen musste.

lastenvelo schweiz
Ständerat Mauro Poggia fordert eine Nummernpflicht für Lastenvelos.Bild: keystone

Solche Szenen erlebt auch der Genfer Ständerat Mauro Poggia vom Mouvement citoyens genevois (MCG). Er fordert eine generelle Nummernschildpflicht für solche Fahrzeuge. So, ist Poggia überzeugt, wären die Lenkerinnen und Lenker zu mehr Anstand und Einhaltung der Verkehrsregeln angehalten. Schliesslich wären sie über das Nummernschild identifizierbar und dadurch auch einfacher strafbar.

Bundesrat fürchtet den grossen Aufwand

Beim Bundesrat läuft Poggia mit seiner Forderung auf. Inhaltlich wertet die Landesregierung seine Ideen gar nicht. Sie sei schlicht zu aufwendig in der Umsetzung: Derzeit gilt eine Nummernpflicht für alle Lastenvelos mit elektrischem Antrieb, die zwischen 250 und 450 Kilogramm Gesamtgewicht aufweisen. Poggia möchte diese Pflicht auf alle Cargovelos ausweiten. «Eine Definition von Lastenrädern anders als nach Gewicht würde Abgrenzungsprobleme mit sich bringen», sagt nun der Bundesrat.

Mauro Poggia, MCG-GE, begruendet seinen Vorstoss an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 6. Maerz 2025 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Der Genfer Ständerat Mauro Poggia.Bild: keystone

Nur mit «komplexen Vorschriften» könnte das gelöst werden. Das hätte «administrativen Aufwand» für Lastenvelofahrerinnen, Händler, Hersteller und Kantone zur Folge. Geht es nach der Regierung, kurven leichtmotorisierte Cargovelos weiterhin nummerfrei durch die Strassen.

Ganz generell war dem Bundesrat letzte Woche, als er die Vorstossantwort verabschiedete, nicht nach neuen Verkehrsregeln zumute. Anders als Poggia, der Velorowdys ausbremsen wollte, hat Nationalrat David Zuberbühler (SVP/AR) vor, Töffrowdys legale Vorfahrt zu verschaffen. Er wollte, dass Töfffahrerinnen und -fahrer bei Stau vordrängeln dürfen. Das ist heute rechtlich nicht erlaubt, obwohl es auf der Autobahn immer wieder beobachtet werden kann.

David Zuberbuehler, SVP-AR, spricht waehrend der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 11. Dezember 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Der Appenzeller SVP-Politiker David Zuberbühler.Bild: KEYSTONE

Hitzestau wegen der Töffkleider

Zuberbühler begründete die verordnete Vorfahrt mit einer Verbesserung des Verkehrsflusses und mit den hohen Temperaturen, denen Töfffahrer ausgesetzt seien. Mit all den Schutzkleidungen und Helmen drohten Hitzestaus, was wiederum die Unfallgefahr erhöhe.

Mit seinen Argumenten überzeugte er den Bundesrat aber offensichtlich nicht. Zwar anerkennt die Regierung, dass es für Biker in ihren Töffklamotten «unangenehm» sei, im Stau zu stehen, aber das Vorbeifahren will sie trotzdem nicht legalisieren. Das Durchschlängeln sei aufgrund der engen Abstände «besonders riskant» und wirke sich negativ auf die Verkehrssicherheit aus. Eine komplette Absage erteilt der Bundesrat aber nicht. Er «beobachte» die Entwicklung in anderen Ländern, wo das Vordrängeln für Töfffahrer teilweise erlaubt ist.

Autos und ein Motorrad fahren ueber die Astra Bruecke auf der Autobahn A1 zwischen Bern und Zuerich am Montag, 8. April 2024 bei Recherswil im Kanton Solothurn. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bei Stau oder stockendem Verkehr schlängeln sich Töfffahrer regelmässig an den stehenden Autos vorbei. (Symbolbild)Bild: keystone

Allgemein «beobachtet» der Bundesrat regelmässig Sachen. Auch die «Entwicklung der Unfallzahlen», wie er in einer Antwort auf einen Vorstoss von Gabriela Suter (SP/AG) schreibt. Die Nationalrätin wollte wissen, wie die Regierung zu einer PS-Begrenzung für Neulenker steht. Die entsprechende Forderung ist in diesem Jahr neu aufgeflammt, nachdem es zu Unfällen von jungen Lenkern mit stark motorisierten Autos kam.

Derzeit kommt die Regierung zum Schluss, dass keine Anpassung der Regeln notwendig sei. Die Motorleistung spiele bei den Unfällen von Neulenkern «kaum eine Rolle». Häufigste Unfallursachen seien dagegen Unaufmerksamkeit und Ablenkung, überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Alkohol.

Aber auch bei Suters Vorstoss lässt sich der Bundesrat eine Türe offen. Sollten sich die Unfallzahlen anders entwickeln, werde er bei Bedarf «Massnahmen prüfen».

Über die Nummernpflicht für Lastenvelos und die Vorfahrt für staugeplagte Töfffahrer kann das Parlament nun entscheiden. Suter hat ihr Anliegen dagegen nur als Frage an den Bundesrat eingegeben. (aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
BMW stellt das Motorrad der Zukunft vor
1 / 19
BMW stellt das Motorrad der Zukunft vor
Anlässlich des 100. Geburtstags der Marke tourt BMW aktuell mit spektakulären Studien durch die Megacitys dieser Welt. In Los Angeles zeigte die Motorradsparte der Bayern die Vision Next 100 «The Great Escape». Der Antrieb: Noch nicht näher definiert, aber natürlich kein Verbrenner. (Bild: Jochen Vorfelder)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Junge ist gerade mal zwei Jahre alt und hat schon seinen eigenen «Töff»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
3
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Das ist der beliebteste Schweizer Dialekt – zumindest in der Werbung
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
3
Schweizer Unternehmer beschenkten Trump reich – doch der hat neue Forderungen
4
Wegen SBB-Entscheid gegen Stadler: Spuhler prüft rechtliche Schritte
Meistgeteilt
1
Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk +++ Russische Regionen lösen Luftalarm aus
2
Angriffe Israels in mehreren Teilen des Libanons
3
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
4
Trump droht BBC mit rechtlichen Schritten +++ Rudy Giuliani wird begnadigt
5
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
Zürcher Bauernverband fordert Wolfs-Abschuss
Der Zürcher Bauernverband fordert den Abschuss des Wolfes, der in der vergangenen Woche bei Hausen am Albis sieben Schafe gerissen hat. Es handelte sich bereits um den zweiten Wolfsriss im Kanton Zürich innert kurzer Zeit.
Zur Story