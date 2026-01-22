Schule im Appenzell muss wegen Bedrohung durch einen Elternteil schliessen

Die Primarschule Reute im Appenzellerland muss für zwei Tage schliessen – aufgrund von Bedrohungen durch ein Elternteil.

An der Schule Reute in Oberegg AI findet keinen Untericht statt. bild: Schule reute

In einem den Eltern vorliegenden Schreiben, das dem Blick vorliegt, erklärt die Schulleitung am Mittwoch, dass sich Kinder und Mitarbeitende bedroht fühlten. Ein regulärer Unterricht sei unter diesen Umständen der Verunsicherung und Angst derzeit nicht möglich. Daher findet am Donnerstag, 22. Januar, und Freitag, 23. Januar, kein Unterricht statt.

Kinder fühlen sich auf Schulweg bedroht

In den letzten Tagen kam es laut der Schulleitung zu Bedrohungen und sicherheitsrelevanten Vorfällen im schulischen Umfeld. «Dabei wurden eine Lehrperson sowie Schulkinder durch einen Elternteil bedroht.»

Zudem meldeten mehrere Eltern, dass sich ihre Kinder auf dem Schulweg und in der Schule bedroht fühlten. Einige Schüler wurden bereits vom Unterricht abgemeldet.

Ab nächster Woche beginnen an der Schule Reute die Sportferien. Die Schulleitung schreibt in ihrem Brief: «Wir nutzen diese Zeit, um die Situation gemeinsam mit den zuständigen Stellen aufzuarbeiten und das weitere Vorgehen für den Schulbetrieb festzulegen.» Die Polizei und das kantonale Amt für Volksschule und Sport seien informiert und würden in die weiteren Abklärungen einbezogen. (fak)