Die Systemumstellung im Januar führte zu Übertragungsproblemen der Versichertendaten, wodurch Arbeitslosengelder verspätet ausgezahlt wurden. Bild: KEYSTONE

Bund: Auszahlung der Arbeitslosengelder wieder auf Kurs

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Die Probleme bei der Auszahlung der Arbeitslosengelder werden laut der zuständigen Bundesbehörde kleiner. Es soll jedoch noch mehrere Wochen dauern, bis alle Rückstände aufgearbeitet sind.

«Das Auszahlungsystem ist stabil und funktioniert zuverlässig», sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Mittwoch an einer Video-Medienkonferenz. Die Performance des neuen IT-Systems Asal 2.0 werde laufend verbessert – die Fortschritte zeigten sich beispielsweise im steigenden Auszahlungsvolumen.

Cosandey räumte aber ein, dass aktuell noch Rückstände bei Neuanmeldungen bestünden. Auch diese würden kontinuierlich abgebaut. Viele Mitarbeitenden der Arbeitslosenkassen leisteten weiterhin Überstunden. «Es geht noch mehrere Wochen, bis wir wieder im grünen Bereich sind.»

Für Betroffene in finanziellen Engpässen stehen laut dem Seco Vorschusslösungen zur Verfügung. (nil/sda)