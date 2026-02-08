bedeckt
Kommentar

IT-Chaos beim Seco: Bundesrat trägt die Verantwortung

Bundespraesident Guy Parmelin spricht an der 38. Albisgueetli-Tagung der SVP am Freitag, 16. Januar 2026 im Schuetzenhaus Albisgueetli in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Wirtschaftsminister und dieses Jahr Bundespräsident: Guy Parmelin muss für ein erneutes IT-Debakel beim Bund geradestehen.Bild: keystone
Kommentar

Für verspätete Zahlungen an Arbeitslose trägt der Bundesrat die Verantwortung

Die negativen Folgen eines Informatik-Schlamassels im Staatssekretariat für Wirtschaft sind inakzeptabel.
08.02.2026, 14:5208.02.2026, 14:52
Francesco Benini / ch media

Es ist leider nichts Aussergewöhnliches, dass Informatikprojekte bei Bundesstellen aus dem Ruder laufen. Die Folgen sind meistens hohe Mehrkosten und verspätete Inbetriebnahmen.

Nun sind von einem IT-Schlamassel beim Staatssekretariat für Wirtschaft Menschen betroffen, die ohnehin in einer schwierigen Lage sind: Arbeitslose. Viele erhalten das ihnen zustehende Geld mit teilweise erheblicher Verspätung.

Das bringt manche in eine missliche Lage, da ihnen finanzielle Reserven fehlen. Bereits ist davon die Rede, dass der Bund Mahngebühren – zum Beispiel für ausstehende Mieten – übernehmen soll.

Der Zuständige beschönigt das Ausmass des Problems

Der zuständige Projektleiter im Staatssekretariat für Wirtschaft fällt damit auf, dass er das Problem beschönigt. Entgegen anderslautenden Ankündigungen werden Arbeitslosengelder nach wie vor verzögert überwiesen.

Dieser Zustand ist inakzeptabel. Das Staatssekretariat inklusive Amtschefin Helene Budliger Artieda scheint nicht in der Lage, die gravierenden Defizite in nützlicher Frist zu beheben.

Helene Budliger Artieda, State secretary for economy, informs during a press conference on the new import tariffs into the US, Friday, November 14th, 2025, in Berne, Switzerland. (KEYSTONE/Alessandro ...
Helene Budliger Artieda.Bild: keystone

Damit ist der Bundesrat in der Pflicht, zu dessen Departement die Amtsstelle gehört. Das ist Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP). Eine englische Redewendung lautet: «The buck stops here.» Das bedeutet, dass ein Chef für alles geradesteht, was in seinem Bereich geschieht. Er trägt die volle Verantwortung.

Das neue Zahlungssystem ist verlässlich wie ein alter Drucker, in dem sich ständig das Papier staut. Warum ist das so? Warum fällt es so schwer, die Fehler zu beheben? Zu welchen Mehrkosten führt das?

Tritt nicht schnell eine Besserung ein, sollte Bundesrat Parmelin diese Fragen selber öffentlich beantworten – statt sie einem Untergebenen zu überlassen.

(aargauerzeitung.ch)

Mehr zum IT-Chaos:

IT-Chaos: Rund 145'000 Arbeitslose bangen aktuell um ihr Geld
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen
1 / 16
Wie die Techkonzerne das Internet kaputtmachen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mag sich als Nerd verkleiden, doch das ändert nichts daran, dass der Techmilliardär ein Totengräber des freien Internets ist. In diesem Beitrag erfährst du, warum jede neue Plattform für uns User im Desaster endet...
quelle: keystone / nic coury
Bundesrat Albert Rösti: «Ich habe nicht erwartet, dass Trump einen Zollstreit entfacht»
Video: watson
