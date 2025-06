Frauen verdienen weiterhin deutlich weniger als Männer

Frauen heben in Bern Transparente in die Höhe.

Bei Pfadilagern und Sportvereinen droht happiger Preisaufschlag

Für Lager und Trainings will der Bund künftig weniger Geld bezahlen. Doch der Widerstand gegen die Kürzungen ist gross. Es zeichnet sich ein Kompromiss ab.

65’000 Turnerinnen und Turner haben am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne ihr Können gezeigt. Zehntausende Kinder und Jugendliche gehen in den nächsten Wochen in Sommerlager in der ganzen Schweiz. Beide profitieren von den Unterstützungsmassnahmen durch Jugend und Sport (J+S). Doch diese Beiträge werden nun gekürzt.