Zivildienstleistende wollen nicht freiwillig in den Zivilschutz

Beim Pilotprojekt «San-Zivis im Zivilschutz Graubünden» wurden zwischen 2022 und 2025 Zivildienstleistende (Zivis) in den «Schnellen Sanitätszug» des Zivilschutzes Graubünden integriert. Ziel sei es gewesen, die Zivis bei Naturkatastrophen und bei der Pandemiebewältigung einzusetzen, schrieben das Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) und das Bündner Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag.

Der Bund und der Kanton Graubünden haben in einem Pilotprojekt festgestellt, dass nicht genügend Zivildienstleistende freiwillig im Zivilschutz mithelfen wollen. Es braucht daher gemäss einer Mitteilung gesetzliche Anpassungen. Diese werden voraussichtlich am Dienstag im Nationalrat beraten.

Stadt Luzern schafft zwei neue Ladestationen für Elektroautos

Die Stadt Luzern nimmt an der Winkelriedstrasse in Luzern zwei neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur soll die Elektromobilität in Luzern weiter vorangetrieben werden, teilte die Stadt am Montag mit.