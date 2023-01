Schweizer Armee: Von 95 Waffen fehlt jede Spur

Die Schweizer Armee setze alles daran, Waffenverluste zu verhindern, weil jede vermisste Waffe eine zu viel sei. Dementsprechend würden Armeeangehörige ausgebildet und sensibilisiert, so Hofer. Die meisten gefundenen Waffen würden wie bis anhin durch die kantonalen Polizeikorps an die Logistikbasis der Armee retourniert. (sda)

Die Ursachen für Zunahme der verloren gegangenen Schusswaffen in den letzten beiden Jahren gegenüber 2020, als es lediglich 70 waren, lasse sich nicht eindeutig ergründen, so der Armeesprecher. Möglich, sei, dass dies mit der wieder gestiegenen Mobilität nach der Corona-Pandemie zu tun habe und sich die Zahlen damit wieder jenen des Jahres 2019 angenähert hätten. Sowohl die Anzahl vermisster als auch diejenige der gefundenen Waffen entspreche jedoch dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Die meisten wieder aufgetauchten Waffen wurden in den Wohnräumen jener Personen gefunden, die den Verlust gemeldet hatten oder bei deren Nachmietern, wie es weiter hiess. Ausserdem habe die Polizei einige Waffen während Ermittlungen sichergestellt.

96 Waffen wurden in der Schweizer Armee im letzten Jahr vermisst.

96 Waffen wurden in der Schweizer Armee im letzten Jahr vermisst. Bild: KEYSTONE

Historiker Niall Ferguson: «Corona war die beste Pandemie, die es geben konnte»

Er lehrt an den renommiertesten US-Universitäten: Historiker Niall Ferguson widerspricht im Interview mit CH Media den apokalyptischen Prognosen, wie man sie jüngst am WEF in Davos gehört hat. «Die Welt wird nicht untergehen wegen des Klimawandels», sagt er etwa. Die grössere Gefahr seien neue Kriege.

Pünktlich und entspannt taucht Niall Ferguson im Davoser Hotel «Belvédère» auf, wo wir uns zum Interview verabredet haben. Er hat die ganze Woche über Reden auf Auftritte von Staatschefs verfolgt, die oft sehr düster klingen. Ferguson beurteilt mit historischem Blick vieles anders.