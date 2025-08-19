wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Armee: Bundesrat will Ausgediente zurück ins Militär holen

Daniel Zimmermann Aargauer Zeitung Militärdienst
Der Solothurner Daniel Zimmermann mit seinem alten Dienstbüchlein.Bild: Raphaël Dupain/CHMedia

Bundesrat prüft Rückkehr von Ehemaligen ins Militär – Idee stammt von diesem Solothurner

Ehemalige Armeeangehörige sollen die Möglichkeit erhalten, noch einmal Dienst zu leisten, forderte ein Solothurner. Der Bundesrat will die Idee einer Altgedienten-Truppe nun tatsächlich weiterverfolgen.
19.08.2025, 20:5019.08.2025, 20:50
Lea Hartmann / ch media
Mehr «Schweiz»

Daniel Zimmermann, 64, ist bereit, im Ernstfall noch einmal in den Kampfanzug zu steigen. Der IT-Berater aus Kriegstetten SO diente in den 1980er-Jahren als Motorradfahrer in der Armee. Nun möchte Zimmermann, dass Altgediente wie er die Möglichkeit erhalten, erneut Militärdienst zu leisten, um die Armee im Falle eines Kriegs bei der Landesverteidigung zu unterstützen.

CH Media hat vergangenen Monat über Zimmermanns Idee berichtet. Über SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann hat sie den Weg ins Parlament gefunden. Der Solothurner reichte einen entsprechenden Vorstoss ein. Wyssmann verweist darin auf den schrumpfenden Effektivbestand der Armee. Die entstehenden Lücken könnten «zumindest teilweise geschlossen werden, indem motivierten ehemaligen Armeeangehörigen ermöglicht wird, ihre erworbenen Fertigkeiten weiterhin im Interesse des Landes zu nutzen», argumentiert Wyssmann.

Bundesrat will Vorschlag umsetzen

Nun zeigt sich: Nicht nur bei bürgerlichen Parlamentariern, auch im Bundesrat stösst die Idee auf offene Ohren. Die Regierung empfiehlt National- und Ständerat, den Vorstoss zur Annahme. Sie ist der Ansicht, «dass durch die bestehenden Einschränkungen und Vorgaben mögliches Potenzial für die Schweizer Armee und somit die Sicherheit der Schweiz ungenutzt bleibt».

Und noch etwas anderes spricht aus Sicht des Bundesrats für eine Ausgedienten-Truppe: Mit dem Einbinden freiwilliger Kräfte werde «die Milizarmee stärker in der Gesellschaft eingebunden und verankert».

Das Verteidigungsdepartement soll nun prüfen, wie es die Idee umsetzen kann. Die Rechtsgrundlagen würden überprüft und «gegebenenfalls notwendige Anpassungen vorbereitet», schreibt der Bundesrat in seiner Stellungnahme. Weiter will sich die Armee derzeit nicht zum Thema äussern. Erst einmal wartet man ab, wie sich das Parlament zur Forderung stellt.

Zweite Aushebung für Altgediente

Daniel Zimmermann Aargauer Zeitung Militärdienst
Zimmermann mit seiner alten Uniform.Bild: Raphaël Dupain/CHMedia

Daniel Zimmermann freut sich, dass seine Idee in Bundesbern Anklang findet. Zur Umsetzung hat er sich bereits Gedanken gemacht. So schwebt ihm vor, dass über 50-Jährige – womöglich auch schon Jüngere – an einer zweiten Aushebung teilnehmen können. In Weiterbildungskursen sollen sie wieder fit fürs Militär gemacht werden.

Im Ernstfall sollen die Altgedienten eingezogen werden können, um beispielsweise kritische Infrastruktur zu bewachen oder den Feind auszukundschaften. «Drohnen steuern kannst du auch mit Bierbauch», so Zimmermann.

Der Solothurner, der keiner Partei angehört, hatte seine Idee bereits vor längerer Zeit der ehemaligen Verteidigungsministerin Viola Amherd skizziert. Diese hatte höfliches Interesse am Vorschlag signalisiert. Ihr Nachfolger Martin Pfister soll nun also Nägel mit Köpfen machen.

Auch bei den Jungen müsse man ansetzen

Bei der Umsetzung müsse auch die Zivilgesellschaft einbezogen werden, fordert Daniel Zimmermann. «Da muss man jetzt mit Engagement und Motivation dahinter», sagt er. Es gehe nicht nur um die Frage, wie man Ältere zum freiwilligen Dienst motivieren kann, sondern auch darum, wie man die Jungen bei der Stange hält. «Die Armee muss wieder spannend werden, sie muss den Jungen auch etwas bieten können», findet Zimmermann. Die Demotivation vieler junger Männer dem Militärdienst gegenüber gibt ihm angesichts der angespannten Sicherheitslage zu denken.

Dabei war es bei ihm selbst damals nicht anders. Er habe nicht gern Dienst geleistet, erzählte Zimmermann beim Treffen mit CH Media. In den vergangenen Jahrzehnten ist er nicht zum Armeefan mutiert. Aber der Ukraine-Krieg hat nicht nur die Politik, sondern auch ihn als Bürger aufgerüttelt.

Mehr zur Armee
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen
1 / 11
Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen
Zwipf = ZwischenverpflegungKüsche = Küchenchef/KochArschloch-Barriere = Armeeschokoladebild: watson/keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Frauen sollen selbst über den Militärdienst entscheiden» – eine Frau im Militär erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Medwedew spottet über Selenskyj und Europäer +++ Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Basel leiht Essiam nach Belgien aus +++ Sierro zieht es nach Saudi-Arabien
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
4
Bye Bye Bargeld: Diese Schweizer Banken wollen nichts mehr davon wissen
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
Pöstchen für Parteifreund: Baume-Schneider holt Ex-SP-Nationalrat als Berater
Trotz Rücktritt ist für alt SP-Nationalrat Roger Nordmann an Ruhestand nicht zu denken. Er mischt als politischer Berater noch kräftig mit – jetzt auch für Elisabeth Baume-Schneider.
Roger Nordmann, langjähriger Nationalrat und Fachmann für Energie- und Klimafragen, trat im März von seinem Amt zurück. 20 Jahre lang hatte der Waadtländer für die SP in Bern politisiert, 8 Jahre lang als Fraktionschef gewaltet. Er fühle eine unvermeidliche Abnutzungserscheinung, sagte Nordmann im Februar. Es sei in der Politik wie im Sport: «Man darf keine Saison zu viel machen.»
Zur Story