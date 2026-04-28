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Diese Volksinitiative will den Kauf von F-35-Kampfjets stoppen

Diese Volksinitiative will den Kauf von F-35-Kampfjets stoppen

28.04.2026, 10:5228.04.2026, 10:52

Der Bürgerverein «Nein zu den F-35» will mit einer Volksinitiative den Kauf der amerikanischen F-35-Kampfjets kippen. Am Dienstag startet die Unterschriftensammlung.

ARCHIV -- DER NATIONALRAT TRITT AUF KAUF DES F-35 JETS EIN -- Lockheed Martin F-35A fighter jet is pictured during a test and evaluation day at the Swiss Army airbase, in Payerne, Switzerland, Friday, ...
Die F-35-Jets bleiben ein Dauerthema in der Schweizer Politik.Bild: keystone

Die Bundeskanzlei veröffentlichte am Dienstag den Initiativtext im Bundesblatt. Darin steht, dass der Bund von der Beschaffung der F-35-Kampfflugzeuge absehen und das Armeebudget entsprechend anpassen soll. Dem Verein zufolge wird die Initiative von mehr als 220 Personen unterstützt. Viele davon hätten schon die vorherige Initiative «Stopp F-35» getragen, die nach der Lancierung zurückgezogen wurde.

Der Verein habe den Bundesrat mehrfach nach der Höhe der Ausgaben für die F-35 gefragt und Auskünfte zu Zeitplan und Vertrag angefordert. Noch stehe eine Antwort aus, weshalb der Bürgerverein die Fragen am Dienstag erneut stellen wolle.

Die Frist für die Einreichung der Unterschriften läuft bis Ende Oktober 2027. (dab/sda)

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@Jeff
28.04.2026 11:26registriert Juli 2023
Hmm, also Unterschriftensammlung bis Oktober 2027, Abstimmung darüber (falls genug unterschreiben) irgendwann zwischen 2029 und vielleicht 2034, aber die Lieferung der F-35A soll irgendwann zwischen 2027 und 2031 erfolgen? D.h. bei einer Annahme der Initiative hätten wir Flieger inkl. notwendiger Infrastruktur bezahlt, gezahlt und teilweise schon im Betrieb - absurde Initiative🤣

Der Ig-Nobelpreis sollte auch für Initiativen erteilt werden.🤦‍♂️
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