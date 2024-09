Armee: F/A-18-Flotte nach Sauerstoffproblem wieder im Einsatz

40'000 Militärangehörige: So pompös waren die grössten Militärübungen der letzten Jahre

Die Schweizer Armee hat den Ausbildungs- und Trainingsbetrieb mit den Kampfjets des Typs F/A-18 am Montagnachmittag wieder aufgenommen. Der Betrieb der Flotte war vergangenen Donnerstag aufgrund von Unregelmässigkeiten bei der Sauerstoffzufuhr eingestellt worden.

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen in Zug nach einer Kollision mit einem Lastwagen gestorben. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.