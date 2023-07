Erneut zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Der Ferienverkehr Richtung Süden hat erneut bereits am Freitagabend zu einem langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels geführt.

Kurz vor 18.00 Uhr stauten sich die Fahrzeuge auf der A2 im Kanton Uri zwischen zwischen Erstfeld und Göschenen auf einer Lange von zehn Kilometern, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) via Twitter mitteilte.

Der Zeitverlust betrug demnach 1 Stunde und 50 Minuten. Auch am Wochenende erwarteten die Verkehrsdienste erneut Stau. Am vergangenen Samstag und Sonntag war die Blechschlange jeweils am Nachmittag auf 15 Kilometer Länge angewachsen. (sda)