wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Kanton Zürich bestimmt bald Tempolimite auf Hauptstrassen

Ab Juni bestimmt der Kanton, welches Tempo auf Zürichs Hauptstrassen gilt

26.03.2026, 15:0026.03.2026, 15:00

Ab 1. Juni hat der Zürcher Regierungsrat die Hoheit über die Geschwindigkeit auf Hauptstrassen. Er setzt die entsprechende Gesetzesänderung in Kraft und passt die Signalisationsverordnung an.

Damit setzt der Zürcher Regierungsrat die «Mobilitätsinitiative» um, die verlangte, dass der Kanton über die Höchstgeschwindigkeit auf Staatsstrassen und Strassen mit überkommunaler Bedeutung entscheidet. Nur in Ausnahmefällen soll Tempo 30 gelten. Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich sprachen sich im letzten Herbst mit 57 Prozent für die Initiative aus.

Die Stadt Zürich wehrte sich zwar gegen die Änderung im kantonalen Strassengesetz. Doch das Bundesgericht entschied im Februar, dass diese Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erhält. Das Urteil zur Beschwerde steht noch aus.

Bisher konnten die Städte Zürich und Winterthur selbst über Tempobeschränkungen auf Hauptstrassen bestimmen, während in anderen Gemeinden die Kantonspolizei dafür zuständig war. Den Entzug dieses Rechts erachtete die Stadt Zürich als einen Eingriff in ihre Gemeindeautonomie. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
21 Schilder denen du besser gehorchst!
1 / 23
21 Schilder denen du besser gehorchst!
«Wieso verschmutzt du die Natur? (x) Ich bin ein Idiot, (x) Mir sind Naturgebiete egal, (x), Mami räumt hinter mir mein Zeug auf, (x) Alles oben genannte.» bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Zürich fährt man nachts nur noch mit Tempo 30
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Glarner Kantonspolizei gibt Fehler bei Geschwindigkeitskontrolle zu
Die Kantonspolizei Glarus hat am Donnerstag Resultate einer internen Untersuchung zu umstrittenen Geschwindigkeitskontrollen am Kerenzerberg veröffentlicht. Sie räumt «handwerkliche und organisatorische» Schwächen bei der Polizeiarbeit ein.
Zur Story