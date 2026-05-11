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Brian Keller aus Untersuchungshaft entlassen

Biran Keller anlaesslich der Medienkonferenz zum bevorstehendem Boxkampf gegen Claude Wilfried, fotografiert am Samstag, 12. April 2025 in Winterthur. Brian Keller und Claude Wilfried werden sich am 2 ...
Brian Keller verbrachte die vergangenen Wochen in Untersuchungshaft.Bild: keystone

Brian Keller aus Untersuchungshaft entlassen

11.05.2026, 16:1711.05.2026, 16:25

Brian Keller wurde am Montagnachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen, heisst es in einer Medienmitteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft.

Seit dem 22. April 2026 führte die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Brian Keller wegen Verdachts auf Drohung und weitere Delikte, heisst es weiter. Inzwischen habe das Opfer den Strafantrag zurückgezogen, die anwaltlich vertretenen Parteien hätten einen Vergleich geschlossen. Daher beabsichtige die Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen. (hkl)

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    So faszinierend dieser Alpenbewohner auch ist – diese Regeln sind überlebenswichtig
    Von April bis Juni treffen sich Birkhähne in den Alpen in Balzarenen und kämpfen um Weibchen. Das ist ein Spektakel. Aber weil die Tiere sehr sensibel sind, solltest du diese Regeln unbedingt befolgen.
    Wer wandert, kommt immer mal wieder in den Genuss, wilde Tiere zu beobachten. Bei Murmeltieren, Steinböcken, Bartgeiern oder Hirschen ist das meist kein Problem (wenn man natürlich auch dort die Distanz hält). Andere Tiere sollten auf keinen Fall gestört werden. Dazu zählt das Birkhuhn. Vor allem jetzt zur Balz von April bis Juni sind die Vögel äusserst sensibel.
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