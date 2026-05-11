Brian Keller verbrachte die vergangenen Wochen in Untersuchungshaft. Bild: keystone

Brian Keller aus Untersuchungshaft entlassen

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Brian Keller wurde am Montagnachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen, heisst es in einer Medienmitteilung der Zürcher Staatsanwaltschaft.

Seit dem 22. April 2026 führte die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Brian Keller wegen Verdachts auf Drohung und weitere Delikte, heisst es weiter. Inzwischen habe das Opfer den Strafantrag zurückgezogen, die anwaltlich vertretenen Parteien hätten einen Vergleich geschlossen. Daher beabsichtige die Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen. (hkl)

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