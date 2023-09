Grosses Interesse an E-Vignette: Bereits 135'000 Stück verkauft

Die E-Vignette hat den Vorteil, dass sie jederzeit und überall gekauft werden kann. Im Gegensatz zur klassischen Klebevignette, die an das Fahrzeug gebunden ist, ist die elektronische Vignette ausserdem mit dem Kontrollschild verknüpft.

Die elektronische Vignette wurde am 1. August eingeführt. Doch bereits 2017 hatte der Bundesrat eine Vernehmlassung durchgeführt. Aufgrund der kontroversen Ergebnisse sprach er sich 2018 für die Einführung einer freiwilligen E-Vignette aus, die parallel zur bisherigen Klebevignette angeboten werden soll.

Der Verkauf sei gut angelaufen, teilte das BAZG am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weil aber die wenigsten Schweizerinnen und Schweizer jetzt noch eine Vignette für das laufende Jahr bräuchten, würden die E-Vignetten zur Zeit vor allem an Personen aus dem Ausland verkauft.

Schöne Nachrichten von Sara Nuru: Das Model hat in der Schweiz Ja gesagt. Jetzt gibt es erste Einblicke in die Hochzeit.

Model und Unternehmerin Sara Nuru hat geheiratet. Zwei Tage lang wurde in ihrer Wahlheimat Schweiz gefeiert. Am Freitag ging es auf das Standesamt, am Samstag fand eine freie Trauung und eine darauffolgende Feier auf einem Weingut nahe Zürich statt. Dies verriet die 34-Jährige dem Magazin «Vogue».