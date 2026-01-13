wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Preisrutsch bei Occasionsautos – Neuwagen werden teurer

Preisrutsch bei Occasionsautos – dafür werden Neuwagen teurer

13.01.2026, 10:5613.01.2026, 10:56

Im Jahr 2025 wurden auf AutoScout24 etwas mehr Fahrzeuge als im Vorjahr inseriert. Egal ob Verbrenner oder Stromer: Occasionen wurden dabei mehrheitlich billiger und Neuwagen teurer.

Konkret stieg der Anteil an inserierten Gebrauchtwagen um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Neuwageninserate wuchsen um 4,9 Prozent. Einen besonders starken Inserateanstieg registrierte die zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehörende Plattform bei neuen Kombis (+11,5%), gefolgt von SUVs (+7,1%) und Limousinen (+4,9%).

Bei Gebrauchtwagen nahm indes vor allem das Angebot an SUVs weiter zu (+3,3%). Weniger inseriert wurden derweil gebrauchte Kleinwagen und Limousinen (je -0,8%).

Teure Plug-in-Hybride

Generell wurden batteriebetriebene Elektrofahrzeuge billiger, egal ob gebraucht oder neu. Der inserierte Durchschnittspreis von Occasions-Elektrofahrzeugen (BEV) sank im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 8,3 Prozent auf durchschnittlich 43'549 Franken.

Dieselfahrzeuge verbilligten sich laut AutoScout um 6 Prozent auf 23'673 Franken, Mild-Hybride (MHEV) um rund 5 Prozent auf 50'245 Franken, Voll-Hybride (HEV) um 1,2 Prozent auf 35'479 Franken und Benziner um 0,2 Prozent auf 37'571 Franken. Einzige Ausnahme: Gebrauchte Plug-in-Hybride (PHEV) wurden um 1,25 Prozent teurer und waren im Schnitt für rund 56'156 Franken zu haben.

Bei den Neuwagen mussten Käufer indes mehrheitlich tiefer in die Taschen greifen. Neue BEVs wurden im Vergleich zum Vorjahr zwar rund 8,1 Prozent günstiger und kosteten durchschnittlich 56'229 Franken. Gleichzeitig verteuerten sich aber neue Mild-Hybride um 9,8 Prozent auf 64'991 Franken, Plug-in-Hybride um 6,5 Prozent auf 84'634 Franken und Dieselfahrzeuge um 4,2 Prozent auf 61'800 Franken. (sda/awp)

Mehr Auto-News:

Werden Benzin-Autos wirklich verschwinden? Diese Grafiken zeigen es auf einen Blick
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Pendelstau-Selbstversuch auf der Autobahn
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Parteien zeigen sich UBS-freundlich – Blocher setzt sich in der SVP durch
Die Vernehmlassung zum Kapitalvorschlag des Bundesrates zeigt: Die meisten Parteien bevorzugen eine pflegliche Regulierungsvariante für die UBS. Die SVP überrascht.
Der Bundesrat stösst mit seiner im Juni vorgeschlagenen Änderung der bankengesetzlichen Eigenmittelverordnung auf heftigen Widerstand. Was sich bereits vor Monaten abgezeichnet hat, ist mit der Ende vergangener Woche abgelaufenen Vernehmlassung über die Einführung einer Lex UBS zur Gewissheit geworden: Die grosse Mehrheit der politischen Parteien, Verbände und Interessengruppen lehnt es ab, dass die UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften in Zukunft vollständig mit Eigenkapital im Stammhaus unterlegen soll.
Zur Story