Elf Kilometer Stau vor Gotthard-Nordportal registriert

Mehr «Schweiz»

Uuuuuund es geht wieder los: die Blechlawine steht einmal mehr vor dem Gotthard. Bild: BRK News

Vor dem Gotthard-Nordportal hat sich am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr zwischen Erstfeld und Göschenen UR eine elf Kilometer lange Staukolonne gebildet. Vor der Einfahrt in den Tunnel mussten Reisende mit einer Wartezeit von einer Stunde und 50 Minuten rechnen.

Und auch am Grenzübergang Chiasso-Brogeda nach Italien wurde bereits früher am Morgen eine Stau von vier Kilometern Länge registriert, wie der Website des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war.

Bereits am Freitagnachmittag hatte sich vor dem Gotthard-Nordportal eine zehn Kilometer lange Staukolonne gebildet.

Auf der Autobahn A2, die von Basel durch den Gotthardtunnel bis nach Chiasso TI führt, kommt es an Wochenenden und Feiertagen regelmässig zu Stau. Grund dafür ist in der Regel eine Verkehrsüberlastung. Als Alternativen bieten sich für die Deutschschweiz etwa die Route durch den San-Bernardino-Tunnel oder jene über den Simplonpass an. (sda)