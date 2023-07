Gotthard-Stau wächst am Samstagmorgen auf 14 Kilometer

Der Zeitverlust betrug über zwei Stunden, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf Twitter – neu «X» – mitteilte. Am Freitagmittag hatte der Stau bereits eine Länge von 12 Kilometern erreicht. (sda)

Der Ferienverkehr drängt unvermindert Richtung Süden: Am Samstagmorgen haben sich Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR auf 14 Kilometer gestaut.

Die Velodemo wäre eigentlich bewilligungspflichtig, jedoch hat sich niemand bei der Stadt gemeldet. Allem Anschein nach wird die Critical Mass am 28. Juli dennoch stattfinden. Worum es dabei geht und was Teilnehmenden droht, erfährst du hier.

Jeweils am letzten Freitagabend des Monats um 18:45 Uhr versammeln sich etliche begeisterte Velofahrende am Bürkliplatz in Zürich zu einer gemeinsamen Rundfahrt durch die Stadt. Die Bewegung nennt sich Critical Mass (CM) – folgendes musst du darüber wissen: