sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Migros und Denner legen Preiskampf mit Coca Cola Schweiz bei

FILE -This is a shelf of Coca Cola 2 liter bottles at a market in Homestead, Pa., on Monday, Feb. 24, 2025. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) Coca-Cola-Results
Im Migros können Konsumenten wieder Cola kaufen.symbolBild: keystone

Bei Migros gibts wieder Schweizer Coca-Cola zu kaufen

Die Streithähne Migros und Coca-Cola Schweiz haben sich versöhnt. Das Kultgetränk gibt es bald auch wieder aus der Schweiz. Parallelimporte sind ab sofort gestoppt.
18.08.2025, 10:3318.08.2025, 10:33
Mehr «Schweiz»

Coca-Cola-Liebhaber dürfen sich freuen: Das Unternehmen hat sich mit Migros auf neue Preise geeinigt. «Die Verhandlungen zwischen der Migros-Gruppe und Coca-Cola HBC sind abgeschlossen», sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin der Medienstelle, auf Anfrage von Blick. Dazu, ob das Süssgetränk nun teurer wird, will sich der orange Riese «aus wettbewerbstechnischen Gründen» nichts äussern. Ein Blick auf die Migros-Homepage verrät, dass eine Cola-Halbliterflasche aktuell 1.30 Franken koste. Das ist der gleiche Preis wie bei Konkurrent Coop.

Einstellen der Parallelimporte

Huguenin-dit-Lenoir sagt ausserdem: «Wir verkaufen aktuell Restbestände der importierten Ware ab, bevor die Regale wieder mit den Coca-Cola-Produkten aus der Schweiz gefüllt werden». Parallelimporte sind ab sofort eingestellt. Die türkische Limonade Uludag gibt es aber weiterhin bei der Migros zu kaufen. Sie sei kein Cola-Ersatz, sondern «schon seit über zehn Jahren im Sortiment».

So sieht es bei Denner aus

Im Mai hiess es von Denner-Chef Torsten Friedrich noch gegenüber der Zeitung: «Wir haben den Verhandlungstisch mit Coca-Cola verlassen». Nun hat sich aber auch Denner mit Coca-Cola geeinigt. Und auch Migrolino ist bei der Einigung eingeschlossen. (kek)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media fertig gemacht
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Basel verleiht Mittelfeldspieler an Konkurrenz +++ Fix: Geubbels vom FCSG nach Paris
2
Immer mehr Staats- und Regierungschefs reisen am Montag mit Selenskyj nach Washington
3
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
4
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
5
Was Donald Trump mit dem Scheitern von Daniel Humms veganer Küche zu tun hat
Meistgeteilt
1
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
2
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen ++ Israel greift Huthi-Ziele im Jemen an
3
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
4
Milan siegt bei Jasharis Pflichtspiel-Debüt +++ Swiatek mühelos im Cincinnati-Final
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
Nach einer Übung mussten vier Männer der Grenadier-RS ins Spital gebracht werden. Sie waren bei einer Übung in der Sommerhitze dehydriert.
Die Grenadier-Rekrutenschule gilt als eine der härtesten Ausbildungen in der Schweizer Armee. Bei einer Übung in der Kaserne in Isone im Kanton Tessin, wo die Grenadiere stationiert sind, mussten am Mittwoch vier Rekruten ins Spital gebracht werden. Darüber berichtet der Blick.
Zur Story