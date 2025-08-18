Im Migros können Konsumenten wieder Cola kaufen. symbolBild: keystone

Bei Migros gibts wieder Schweizer Coca-Cola zu kaufen

Die Streithähne Migros und Coca-Cola Schweiz haben sich versöhnt. Das Kultgetränk gibt es bald auch wieder aus der Schweiz. Parallelimporte sind ab sofort gestoppt.

Coca-Cola-Liebhaber dürfen sich freuen: Das Unternehmen hat sich mit Migros auf neue Preise geeinigt. «Die Verhandlungen zwischen der Migros-Gruppe und Coca-Cola HBC sind abgeschlossen», sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin der Medienstelle, auf Anfrage von Blick. Dazu, ob das Süssgetränk nun teurer wird, will sich der orange Riese «aus wettbewerbstechnischen Gründen» nichts äussern. Ein Blick auf die Migros-Homepage verrät, dass eine Cola-Halbliterflasche aktuell 1.30 Franken koste. Das ist der gleiche Preis wie bei Konkurrent Coop.

Einstellen der Parallelimporte

Huguenin-dit-Lenoir sagt ausserdem: «Wir verkaufen aktuell Restbestände der importierten Ware ab, bevor die Regale wieder mit den Coca-Cola-Produkten aus der Schweiz gefüllt werden». Parallelimporte sind ab sofort eingestellt. Die türkische Limonade Uludag gibt es aber weiterhin bei der Migros zu kaufen. Sie sei kein Cola-Ersatz, sondern «schon seit über zehn Jahren im Sortiment».

So sieht es bei Denner aus

Im Mai hiess es von Denner-Chef Torsten Friedrich noch gegenüber der Zeitung: «Wir haben den Verhandlungstisch mit Coca-Cola verlassen». Nun hat sich aber auch Denner mit Coca-Cola geeinigt. Und auch Migrolino ist bei der Einigung eingeschlossen. (kek)