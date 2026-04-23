Saudi-Arabien hat einen Nachfolger für den entlassenen Nationalcoach Hervé Renard gefunden. Der Grieche Georgios Donis unterschrieb einen Vertrag bis Juli 2027, wie der saudische Fussball-Verband mitteilte. Der 56-Jährige ist seit 2021 im Klubfussball Saudi-Arabiens tätig.
An der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) trifft Saudi-Arabien in der Vorrunde auf Spanien, Uruguay und die Kapverden. (sda/afp)
