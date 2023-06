Damit man nicht im Kandelaber endet, sollte man sich an die Verkehrsregeln halten. Bild: Kapo Luzern

Sandwich essen oder am Handy die Musik umstellen: Was am Steuer erlaubt ist und was nicht

Alkohol, Medikamente und das Handy waren die drei grossen No-Gos des Autofahrens. Das Handy ist aber nicht immer verboten, entschied jetzt das Bundesgericht.

Elia Arianna Folge mir

Mehr «Schweiz»

Viele haben schon einmal eine Busse wegen eines Verkehrsdelikts erhalten. Die meisten bezahlen diese einfach, ohne gross darüber nachzudenken. Eine Frau aus dem Solothurn aber nicht. Sie zog ihre Busse über 250 Franken bis ans Bundesgericht weiter und bekam dort schlussendlich recht. Was ihr vorgeworfen wurde: Sie hat kurz während dem Autofahren auf ihr Handy geschaut.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht und das Solothurner Obergericht fanden alle, dass dies eine strafwürdige Handlung darstellte. Das Bundesgericht war anderer Meinung. Es argumentierte, dass ein kurzer Blick aufs Handy in Ordnung ist, solange man mit einer Hand am Steuerrad bleibt, der Blick nur ein bis zwei Sekunden lang abgewendet wird und die Strasse dabei weiterhin im Auge behalten wird. Also vergleichbar mit einem Blick in den Rückspiegel.

Dieser Entscheid zeigt aber wieder: So richtig klar, was man darf und was nicht, ist es nicht. Eine Zigarette rauchen oder einen Apfel essen darf man, aber eine Brezel essen oder zu lange auf das Navi schauen ist hingegen verboten.

Um ein bisschen Klarheit zu schaffen, haben wir aufgelistet, was erlaubt und was verboten ist:

Erlaubte Aktionen

Verbotene Aktionen

Die wichtigsten Punkte kurz zusammengefasst: Nie beide Hände vom Steuerrad entfernen, keine komplexen Verrichtungen während dem Autofahren ausführen und sich immer der Verkehrssituation entsprechend verhalten. Erlaubt sind hingegen kleinere Verrichtungen, die nicht aufwendig sind.