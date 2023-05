Neuer Margen-Spitzenreiter: Mercedes-Benz. Bild: MediaPortal Daimler AG

Teslas Marge sinkt – das Ranking führen neu zwei deutsche Automarken an

Die Umsätze der Autobauer steigen – doch die Gewinne hinken hinterher. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie. Das Profitabilitäts-Ranking führen neu zwei deutsche Hersteller an.

Die weltweit grössten Autobauer haben zuletzt laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY Abstriche bei der Profitabilität hinnehmen müssen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen der Analyse zufolge zwar die Umsätze im ersten Quartal des Jahres um rund 19 Prozent, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hinkte mit einem Wachstum von 6.1 Prozent jedoch hinterher. Der Absatz legte lediglich um vier Prozent zu.

Die Profitabilität – gemessen an der Ebit-Marge, welche das operative Ergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt – ging von neun Prozent auf acht Prozent zurück. Neuer Margen-Spitzenreiter unter den 16 analysierten Autoherstellern war das Stuttgarter Unternehmen Mercedes-Benz mit einer Ebit-Marge von 14.7 Prozent. Gefolgt von BMW (14.6 Prozent) und Kia (12.1 Prozent). Der frühere Spitzenreiter, der Elektroautobauer Tesla, landete mit 11.4 Prozent auf dem vierten Rang.



Tesla konnte seine Verkäufe in den vergangenen Monaten nur noch mit massiven Rabatten ankurbeln, was nun auf die Marge drückt. Die meisten anderen Autobauer hingegen versuchten ihre in den letzten Jahren stark gestiegenen Preise stabil zu halten, was die Verkäufe schmälerte, dafür relativ hohe Margen erlaubte.

Lange werden die Preise aber nicht mehr stabil bleiben, glaubt die Beratungsgesellschaft EY: «Erstmals seit Anfang 2021 sehen wir deutliche Bremsspuren beim Gewinn, der längst nicht mehr so stark steigt wie der Umsatz», sagte der Leiter der Mobilitätssparte Westeuropa bei EY, Constantin Gall, laut Mitteilung. Der Markt normalisiere sich. «Ein Neuwagen wird bald nicht mehr das knappe Gut sein, das er im letzten Jahr noch war», sagte Gall. Für die Autohersteller werde es deshalb immer schwieriger, hohe Fahrzeugpreise am Markt durchzusetzen und auf Rabatte zu verzichten. «Die Zeit der Traummargen wird für einige Unternehmen bald vorbei sein.»

Zudem erzielten die meisten Hersteller derzeit mit Verbrennern deutlich höhere Gewinne als mit Elektrofahrzeugen, sagte EY-Branchenberater Peter Fuss. Den Herstellern müsse es gelingen, dass Elektroautos mehr abwerfen. Und: «An mehr Kostendisziplin führt kein Weg vorbei, sonst droht dauerhaft eine deutlich niedrigere Profitabilität.»

(t-online)