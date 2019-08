Schweiz

Gotthard-Verkehrs-Chaos: Alle Informationen und aktuelle Lage



Zentralschweizer Gotthard-Verbindung nach Brandalarm in Tunnel zeitweise unbefahrbar

Am späten Samstagnachmittag war die Fahrt in den Süden über die Zentralschweiz zeitweise nicht mehr möglich. Wegen eines fehlerhaften Brandalarms hatte die Polizei den Seelisbergtunnel komplett gesperrt. Wegen anschliessender Staugefahr wurde auch der Gotthardtunnel in Richtung Norden geschlossen.

Kurz nach 19:00 Uhr gab die Polizei die linke Fahrbahn des Seelisbergtunnels schliesslich wieder frei. Auch der Gotthardtunnel wurde wieder geöffnet. Etwas später konnte schliesslich auch die linke Fahrbahn im Seelisbergtunnel wieder befahren werden. Nach anfänglichem Stau von fast 10 Kilometern floss der Verkehr nach 21:00 Uhr von Luzern Richtung Gotthard wieder.

Auf der anderen Seite des Gotthardtunnels war die Verkehrslage am Samstagabend weiter angespannt. Von Chiasso Richtung Gotthard stauten sich die Fahrzeuge zwischen Biasca und Airolo auf rund 10 Kilometer Länge. Die Verkehrsteilnehmer mussten mit Zeiteinbussen von über einer Stunde rechnen.

Bereits vor einigen Tagen wurde die Axenstrasse wegen eines Felssturzes komplett gesperrt. Sie bleibt voraussichtlich rund acht Wochen gesperrt.

