Das Bündner Dorf Brienz muss bis Sonntagmittag evakuiert werden

Das von einem Felssturz bedrohte Bündner Dorf Brienz/Brinzauls muss bis am Sonntagmittag evakuiert werden. Dies hat der Gemeindevorstand von Albula beschlossen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner müssen das Dorf verlassen. Die Evakuierung dürfte mehrere Monate andauern.

Der Frühwarndienst der Gemeinde Albula, zu der das Dorf Brienz gehört, analysierte gemäss einer Mitteilung der Gemeinde die Gefahrenlage zusammen mit der Fachgruppe Geologie und Naturgefahren sowie weiteren Geologen. Auf Empfehlung des Gemeindeführungsstabes sei die vorsorgliche Evakuierung angeordnet worden.

In der Schutthalde hoch über Brienz/Brinzauls bewegen sich seit der zweiten Septemberhälfte rund 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt mit 20 bis 35 Zentimetern pro Tag talwärts. Es bestehe die Gefahr, dass er sich löst und dann als schneller Schuttstrom in Richtung des Dorfes abgleitet, hiess es in der Mitteilung weiter.

Gemeindevorstand und Gemeindeführungsstab möchten den Betroffenen möglichst viel Zeit für eine Evakuierung geben, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Frist zum Verlassen des Dorfes sei auf 13 Uhr am Sonntagmittag festgelegt worden. (sda)