Zionismus-Podien in Basel aus Sicherheitsgründen verlegt

Am 28. und 29. August finden in Basel die Feierlichkeiten des 125-Jahre-Jubiläums des Ersten Zionistenkongresses statt. Erwartet wird unter anderen der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog. Über 1000 Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt werden nach Basel kommen. (aeg/sda)

Das Basler Präsidialdepartement verlegt eine Diskussionsreihe im Vorfeld der Jubiläumsfeiern zum Zionistenkongress in die Universität Basel und in den virtuellen Raum. Der ursprünglich gewählte Veranstaltungsort im Kasernen-Hauptbau wurde als nicht sicher genug deklariert.

Am 25. September kommt es in der Schweiz wieder zu nationalen Abstimmungen. Zwei der vier Vorlagen betreffen die Reform der AHV. Was sich bei einer Annahme ändern würde, wer dagegen ist und was die Argumente beider Seiten sind.

Die AHV hat ein mittlerweile allen bekanntes Problem: Die Ausgaben bei der staatlichen Rentenversicherung steigen schneller als die Einnahmen. Der Hauptgrund: Die Babyboomer-Generation geht in Rente.