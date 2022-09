Hornissen-Attacke bei Basler Waldlauf – 20 Kinder gestochen, 4 in Spital eingeliefert

Doch für vier Kinder reichte dies nicht. Sie mussten wegen Schocksymptomen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Am Universitätsspital Basel wurden sie behandelt und konnten noch am selben Tag wieder nach Hause.

Offenbar führte die Strecke des Laufs in den Langen Erlen an einem Hornissennest vorbei. Die schwarz-gelben Insekten wurden dann wohl von den Kindern aufgeschreckt und schalteten in den Angriffsmodus.

