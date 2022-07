Massive Personalprobleme: Basel-Stadt laufen die Polizistinnen und Polizisten davon

Seit Anfang Jahr haben in Basel-Stadt bereits 39 uniformierte Polizistinnen und Polizisten gekündigt. Das führt zu massiven Personalproblemen im Korps der Kantonspolizei.

Bei der Kantonspolizei Basel herrscht Personalmangel. Bild: KEYSTONE

Polizeisprecher Adrian Plachesi bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Zahlen aus einem Artikel der «bz Basel» vom Mittwoch. Demnach sind gegenwärtig 90 Vollzeitäquivalente beim uniformierten Personal nicht besetzt, was einem Anteil von rund 10 Prozent des gesamten Bestands entspricht.

Die Kündigungswelle hat sich in den letzten Jahren stetig verstärkt. 2019 waren es 14 Kündigungen. 2020 stieg diese Zahl auf 23 und 2021 bereits auf 33 an. Diese Zahlen würden darauf hindeuten, dass der Polizeiberuf in Basel-Stadt ein starkes Imageproblem habe, wird im Zeitungsartikel ein Vertreter des Polizeibeamtenverbands zitiert.

Wie die «bz Basel» weiter schreibt, hat die Leitung der Kantonspolizei reagiert und der Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) ein Massnahmenpaket mit Verbesserungsvorschlägen unterbreitet. Details dazu wurden aber noch nicht kommuniziert. (saw/sda)